Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Kaynak: İHA
Hatay’ın Payas ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Payas ilçesi Sincan Mahallesi'nde meydana geldi.
Seyir halindeki otomobilin motor bölümü alev almaya başlayınca sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine kısa sürede gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.
Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Aracın alev alev yanma anlarıysa cep telefonu kamerasına yansıdı.