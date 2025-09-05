Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Giriş / Abone Ol
  • 05.09.2025 10:26
Kaynak: İHA
Tunceli’de seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Tunceli-Pülümür karayolunda bir araç seyir halindeyken bir anda motor kısmından alev aldı. Sürücü durarak araçtan inerken, haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken otomobil, kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

