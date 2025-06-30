Alev alev yanan otomobil tarlayı da yaktı

Aksaray’da biçilmiş arpa tarlasında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başlayan otomobil kısa sürede alev topuna dönerken, yangın tarlaya da sıçrayınca arazide çok sayıda saman balyası yandı.

Yangın, Aksaray’ın Eskil ilçesi Fetik Yaylasında bulunan arpa tarlasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cuma Sanlav’a ait arpa tarlasında biçim yapan Yasin Meral’a ait 42 FR 591 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Önce duman çıkan ve kısa sürede yerini alevlere bırakan yangında otomobil alev topuna dönerken, çevrede bulunan üreticiler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye gelene kadar kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmek isteyen vatandaşlar, otomobilde yaşanan patlamalar sonucu yaklaşamadı. Otomobildeki yangın bir süre sonra biçilmiş tarlaya da sıçradı. Tarlada bulunan balya haline getirilmiş samanlar da tutuşurken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında otomobil yanarak hurda yığınına dönerken, arazide çok sayıda saman balyası da yanarak kül oldu.