Alev alev yanan tarihi ev mahalleliyi sokağa döktü

Antalya’nın Kaleiçi bölgesinde kullanılmayan tarihi kerpiç ev alev alev yandı, bitişikteki ev sahibi kadın büyük korku yaşadı.

Yangın, saat 14. sırasında Kaleiçi Haşim İşcan Mahallesi Arık Caddesi üzerinde kullanılmayan tarihi bir yapıda çıktı. Koruma altındaki kerpiç yapıdan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Havanın sıcak yapının ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede binayı sardı. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın bitişikteki sağlam yapıya sıçramadan kontrol altına alındı. Bir vatandaşın ise kendi imkanlarıyla çeşme hortumu ile yangına müdahale ettiği görüldü. Çevredeki vatandaşlar da yangını endişeli gözlerle izledi. Korkuyla dışarı çıkan bitişikteki evin sahibi kadın büyük panik yaşadı. Söndürme çalışmasının ardından itfaiye yaklaşık bir saate yakın soğutma çalışması yaptı. Yapıda satılık yazısının yanı sıra, çok sayıda duvar yazısının yazıldığı görüldü.