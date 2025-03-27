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Alev Olgay, KRT TV'den istifa etti

Gazeteci Alev Olgay, KRT TV'deki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Olgay, sosyal medya hesabından "Hadi bana eyvallah" paylaşımı yaptı.

Güncel
  • 27.03.2025 15:43
  • Giriş: 27.03.2025 15:43
  • Güncelleme: 27.03.2025 15:47
Kaynak: Haber Merkezi
Alev Olgay, KRT TV'den istifa etti

Gazeteci ve sunucu Alev Olgay, KRT TV’den ayrıldığını duyurdu.

İstifa kararını programda açıklayan Olgay, KRT TV'nin yayınlarını da eleştirdi.

Dante'den alıntı yapan Olgay, sosyal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hadi bana eyvallah. KRT'deki programıma devam etmeme kararı aldım. Cehennemin en karanlık yerleri buhran zamanlarında tarafsız kalanlara ayrılmıştır."

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