Alev Olgay, KRT TV'den istifa etti
Gazeteci Alev Olgay, KRT TV'deki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Olgay, sosyal medya hesabından "Hadi bana eyvallah" paylaşımı yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci ve sunucu Alev Olgay, KRT TV’den ayrıldığını duyurdu.
İstifa kararını programda açıklayan Olgay, KRT TV'nin yayınlarını da eleştirdi.
Dante'den alıntı yapan Olgay, sosyal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Hadi bana eyvallah. KRT'deki programıma devam etmeme kararı aldım. Cehennemin en karanlık yerleri buhran zamanlarında tarafsız kalanlara ayrılmıştır."
Hadi bana eyvallah👋🏽— Alev Olgay (@olgayalev) March 27, 2025
KRT'deki programıma devam etmeme kararı aldım.
Cehennemin en karanlık yerleri buhran zamanlarında tarafsız kalanlara ayrılmıştır.
Dante pic.twitter.com/zH1BAMDPCP