Alevi Bektaşi Federasyonu tehdit edildi

Haber Merkezi

Alevi Bektaşi Federasyonu, kendilerine yönelik tehditler hakkında başsavcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) sosyal medya üzerinden Alevi toplumuna, federasyona ve yöneticilere yapılan tehditler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Gerçek Gündem’in haberine göre ABF’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Son günlerde özellikle sosyal medya üzerinden Alevi toplumunu, örgütümüzü ve yöneticilerimizi tehdit eden kişi ve gruplar çoğalmıştır. Bunun karşısında asla geri adım atmayacağımızı bir kez daha belirtiyoruz ve takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşırız. Dönen dönsün biz dönmeyiz yolumuzdan!"