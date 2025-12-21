Alevi-Bektaşi kültürü çağın diliyle perdede

Haber Merkezi

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Alevi Sinema Günleri'nin açılışı İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törene Oğuz Çepni Boyu Dernekleri Federasyonu Başkanı Harun Özdemir, Tahtacılar Federasyonu Başkanı Yolcu Bilginç , İstanbul Patriki Bartelemeo, sinema emekçileri ve yurttaşlar katıldı.

Program kapsamında; Ömer Lütfi Akad’ın “Kızılırmak-Karakoyun” filmi gösterildi. Alevi-Bektaşi kültürünü odağına alan belgesel ve film gösterimlerin yanı sıra Maraş Katliamı anısına İnci Aral’ın “Kıran Resimleri “ adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Dr. Haydar Baki Doğan açılış konuşmasında "Aleviliğin insanı merkeze alan, hoşgörü, dayanışma ve adalet temelinde şekillenmiş değerlerinin çağın diliyle ifade edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Sinema da bu ifadenin en güçlü araçlarından biridir. Sinemanın toplumsal hafızayı güçlendiren, toplumları birbirine yaklaştıran gücünün, etkinliğimizle daha da görünür olacağına inanıyorum" dedi. Haydar Baki Doğan, gelecek yıl Alevi genç sinemacılar için bir kısa film yarışması yapacaklarını da sözlerine ekledi. Program kapsamında bugün Atlas Sineması'nda ücretsiz film gösterimleri yapılacak.