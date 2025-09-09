Alevi-Bektaşi kültürü Yenikapı’daki festivalde

Oktay EVSEN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), dördüncüsünü düzenlediği Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali, 13-14 Eylül'de Yenikapı Etkinlik Alanı'nda müziği, kültürü ve toplumsal dayanışma ruhunu bir araya getirecek. Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali 4, bu yıl Grup Abdal, Hüseyin Albayrak, Hüseyin Korkankorkmaz, Kardeş Türküler, Kemal Dinç, Mikail Aslan, Moğollar gibi birçok sanatçı ve grubu ağırlayacak.

Alevi-Bektaşi kültürünün öne çıktığı festival, İstanbul’un çok kültürlü yapısını yansıtan programıyla her yaştan katılımcıya hitap edecek. Festival kapsamında Alevi-Bektaşi inancında önemli yeri olan hızır lokması, aşure gibi gastronomik ögeler, stantlarda yapılarak inançsal ritüeliyle birlikte anlatılacak. Festival programında Balım Sultan Çadırı’nda söyleşiler, Metrohan ve İBB Kütüphaneleri’nde akademisyenlerle buluşmalar yapılacak. Katılım için ücretsiz biletler, İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınabilir.