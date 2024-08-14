Alevi değerlerinden ellerinizi derhal çekin

HABER MERKEZİ

Hacı Bektaş Veli anma töreninin 15-16-17 Ağustos’ta Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nca düzenlenmesine yönelik tepkiler sürüyor. Alevi kurumları tarafından İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Garip Dede Dergâhı’nda düzenlenen açıklamada, 60 yıldır süregelen Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri’nin AKP eliyle gabedilmek istendiği söylendi. Aynı zamanda Başkanlığın Hacıbektaş’ta yapacağı etkinliğin iptal edilmesi ve Başkanlığın kapatılması için imza verildiği açıklandı.

“Devletin inançlara müdahalesi suçtur” pankartının açıldığı açıklamada konuşan Türkiye Alevi Federasyonu Genel Sekreteri Ufuk Emre Bektaş, “Aleviler, organize bir asimilasyon, inkâr ve imha politikası ile karşı karşıyadır” dedi.

"TALEPLERİMİZ YANITSIZ KALDI"

Alevilerin hem kendilerini hem de inançlarını korumak için tarih boyunca bedel ödediklerini ve ödemeye devam ettiklerini de kaydeden Bektaş, “Tarih boyunca ibadetleri yasaklanmış ve dergâhları, ziyaretgâhları ya talan edilmiş, ya el konulmuş ya da başka inançların ibadethanesine dönüştürülmüştür. Alevi köylerine zorla camiler inşa edilmiş, Alevi çocukları zorunlu din derslerine tabi tutulmuşlardır” dedi.

AKP iktidarının ve ortaklarının hiçbir demokratik ve insani talebe karşılık vermediğini belirten Bektaş, “Bu kesimlerin başında yer alan Aleviler, organize bir asimilasyon, inkâr ve imha politikası ile karşı karşıyadır. Başkanlık kurulduğu günden bu yana asimilasyon politikalarının üssü durumundadır. Bu merkezde Alevi inancı özünden uzaklaştırılarak, yeni bir elbise biçilmeye çalışılmakta ve Aleviler kendi içinde ayrıştırılmak ve çatıştırılmak istenmektedir. Hacıbektaş ilçesinde bulunan Hünkâr Hacı Bektaş Veli Dergâhı bir kez daha işgal edilmek istenmekte ve 60 yıldır devam eden etkinlikler, Alevi Diyaneti olmaya soyunan Başkanlık tarafından mafyatik ve işgalci bir anlayış ile gasbedilmeye çalışılmaktadır. Anma etkinlikleri Alevilerin inançsal bir etkinliğidir. Hacı Bektaş Veli Dergâhı, Alevilerin en önemli inanç merkezlerinden biridir. Etkinlikten, devlet ve birimleri elini çekmelidir. Bu vicdanen kabul edilebilir bir durum değildir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada Alevi kurumların taleplerinin bir kısmı şu şekilde sıralandı:

• Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı derhal kapatılmalıdır. Aleviliği katletme girişiminden vazgeçmeli ve Hacıbektaş programını derhal iptal etmelidir.

• Gasbedilmiş, el konulmuş bütün Alevi dergâh, türbe, ziyaret yerleri, ibadethaneleri Alevilere teslim edilmelidir.

• Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri Hacıbektaş Belediyesi ve Alevi Kurumlarının ortaklaşa organize ettiği 16-17-18 Ağustos’tadır. Bunun dışındaki programları korsan programlar olarak tanımlıyor ve kabul etmiyoruz.