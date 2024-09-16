Alevi dergâhının önüne cami projesi

Haber Merkezi

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde Alevi inanç merkezlerinden olan Koyunbaba Türbe ve dergahının önüne MHP’li Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, bir iş insanının ismini verdiği ve desteği ile cami temeli attı.

Ahmet Gelgör 5 Aralık 2019’da yapılan Koyunbaba Kültür Derneği’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada dergâhın gerçek sahiplerine verilmesi ve yanına bir cemevi yapılması için elinden gelen gayreti gösterme sözü verdi. Ancak ikinci kez MHP’den aday olup belediye başkanı seçilen Ahmet Gelgör, bu sözlerinin tam tersine hareket etti ve Koyunbaba Türbesi ve dergahının önünde, Alevilerin cem yaptığı alanda cami temeli attı.

Alevi toplum temsilcileri yaşananlara tepki gösterdi. Artı Gerçek’e konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Sekreteri Cem Sultan Ermiş, ‘‘Alevi dergahları ve Aleviliğe yönelik asimilasyon projeleri devam ediyor” dedi.