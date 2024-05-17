Alevi derneklerinden Kobani Davası açıklaması: Barış istemek ve bir arada yaşamı savunmak suç sayıldı

Alevi dernekleri, Kobani Davasında verilen mahkumiyet kararlarına tepki gösterdi. 5 örgüt tarafından yayımlanan ortak açıklamada "Bu zihniyet, barış istemenin bir arada yaşamı savunmanın 'suç' olduğunu da resmi olarak ilan etmiştir" denildi.

Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu, Avustralya Alevi Bektaşi Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Kobani Davasında Kürt siyasi hareketinin önde gelen isimlerinin ağır hapis cezalarına mahmum edilmesine tepki gösterdi.

Açıklamada, "Eşitlik istemek, demokrasiyi savunmak suç değildir. Milyonlarca yurttaşı açlığa mahkum edenler, iktidarlarını sürdürmek için sesimizi kısmaya çalışıyor. Çünkü faşizm sesten ve ışıktan korkar. Karanlığa karşı ışık, faşizme karşı ses olacağız. Örgütlü gücümüzle ya demokrasinin yolunu açacağız ya da mutlaka bir yol bulacağız. AKP yargısını tanımıyoruz, verilen kararlar hükümsüzdür" ifadeleri kullanıldı.

"NORMALLEŞME KOCA BİR YALAN"

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde oy ve güç kaybına uğrayan AKP’nın 'normalleşme' söylemine dikkat çekilen açıklamada, "31 Mart yerel seçim sonuçlarının verdiği şokla apar topar normalleşmeden bahseden Tayyip Erdoğan’ın kabusu örgütlü ve bilinçli bir halktır. AKP'nin normalleşme ve demokrasi söyleminin koca bir yalan olduğunu kanıtladığını bir kez daha gördük. Onların tek inancı tek adam rejimine olan inançlarıdır. Çünkü kendi çıkarlarına ters düşen hiçbir olumlu gelişmeye fırsat vermeyen, fırsatçı, takiyeci bir siyasal İslamcı oluşumdur. Bu günlerde dillerinden düşürmedikleri demokratik bir anayasa yapacağız sözlerinin halkı oyalamak ve diktatörlük rejimi kurmak için fırsat kollamak olduğu gerçeğini de görüyoruz" denildi.

"TÜRKİYE'NİN YENİ ANAYASAYA DEĞİL ADALETE İHTİYACI VAR"

Yeni anayasa tartışmalarının da anlamsız olduğuna değinilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımayan bir siyasi iradenin yapacağı hiçbir anayasanın ise bir anlamı ve samimiyeti olamaz. Bu kapsamda Türkiye'nin yeni bir anayasaya değil, hak, hukuk ve adalete ihtiyacı var. Mahkemenin bugün Kobanê Davası'nda verdiği kararlar ile normalleşme değil, kutuplaşmanın ve hukuksuzluğun katmerleşerek devam edeceğini gösteriyor. Bu karara şaşırmadık çünkü bunları Sivas Davası'ndan biliyoruz ve tanıyoruz.

'Kobani düştü düşecek' diyen de bir kararname ile Sivas katillerini serbest bırakan zihniyet aynıdır. Bağımsız olmayan bir yargı, adaletin işletilmediği hukuk sistemi ve toplumsal barışa verilen bu cezalar, AKP ve resmi ideolojinin çöküşünün kanıtı niteliğindedir. Biz Aleviler her şeye rağmen, halkların kardeşliğini, birlikte yaşamaya olan inancımızı ve eşitlik temelinde bir arada olmayı savunmaya devam edeceğiz. Herkes için adalet, herkes için demokrasi mücadelemize devam ediyoruz."