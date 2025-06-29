Alevi deyişleri metal müzikle yorumlandı

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Müzisyen Tozan Alkan, ‘Alheavy’ adlı son albümünde metal müzik esintileri içeren bir biçimle Alevi deyişlerini yorumladı.

Albümde ilk kez dinleyiciye ulaşacak olan bir Kul Ahmet bestesi ve daha önce gün yüzüne çıkmamış ‘Nar Eyle Beni’ adlı bir semah da yer alıyor.

Uçurumlar Arasında, Can Bendedir, Şimdi, Aşk Üşümesin ve Sesinde Sürgün Dünya olmak üzere beş albüm çıkaran sanatçı bu albümde tarzından tümüyle uzaklaşmasa bile albümün oldukça farklı bir tınıya sahip olması dikkat çekiyor. Sanatçıya vokalde son üç albümde olduğu gibi yine Özge Cengiz eşlik ediyor. Ütopya Müzik etiketiyle yakında tüm dijital ortamlarda görünecek olan albümün ilk parçası Nar Eyle Beni, klibiyle birlikte sanatçının kendi Youtube kanalında yer aldı.