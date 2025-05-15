Alevi inanç merkezinde tarikat etkinliği yapıldı!

Haber Merkezi

Alevilerin ‘Serçeşme’ olarak tanımladığı inanç merkezleri Hacı Bektaş Veli Dergâhı önünde, Nakşibendi tarikatının İskender Paşa cemaatiyle bağlantılı Ankara Sosyal Gelişim Derneği (SOGEL) ve yine Nakşibendi tarikatına yakınlığıyla bilinen Akra Medya’nın organize ettiği “Ufka Yolculuk” adlı etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında tanıtım stantları ve dev ekranlar kuruldu, çeşitli gösterimler yapıldı. Alana getirilen ilk, orta ve lise öğrencilerine Nakşibendi tarikatına ait dini kitaplar dağıtıldı. Hacıbektaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende, sahnede yer alan Atatürk ve Hacı Bektaş Veli’nin fotoğrafları ile Türk bayrağı indirildi.

Hacı Bektaş Veli Dergâhı ve Kültür Merkezi’nde tarikat etkinliği düzenlenmesine Alevi yurttaşlardan sert tepki geldi. Hacıbektaş ilçesinde yaşayan Aleviler, dini bir derneğin dergâh önüne stant kurmasına, otobüslerle insan taşınmasına ve çevik kuvvet eşliğinde program yapılmasına karşı çıktı. İsmini vermek istemeyen bazı yurttaşlar, Nakşibendi tarikatının Osmanlı’dan bu yana Alevi-Bektaşi topluluklarını asimile etme aracı olarak kullanıldığını vurguladı.