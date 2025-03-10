Alevi katliamı hakkında yorum yapmayan Colani yine Esad'ı suçladı

Suriye'de HTŞ öncülüğündeki cihatçı güçlerin yönetimi ele geçirmesinin ardından Cumhurbaşkanı olarak atanan HTŞ lideri Colani, Suriye'nin Lazkiye şehrinde Alevilere yönelik saldırılara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Colani, Suriye'nin 'bir tehdit' ile karşı karşıya olduğunu söyledi ve 'Esad rejiminin kalıntıları ve onları destekleyen dış güçlerin ülkeyi iç savaşa sürüklemeye çalıştığını' öne sürdü.

Gece saatlerinde yayınladığı video mesajla yaşananlardan Esad'ı sorumlu tutan ve Alevilere yönelik katliamlardan bahsetmeyen Colani, genel bir ifade kullanarak “Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Suriye halkının kanına elini bulaştıran herkes, er ya da geç adaletin karşısına çıkacaktır" dedi.

Colani, Lazkiye'de HTŞ öncülüğündeki selefi cihatçı çetelerin Alevilere yönelik toplu katliam, infaz ve kaçırma gibi görütüleri hakkında ise yorum yapmadı.

2 gün önce de benzer bir açıklama yapan Colani, kendi, güçlerini tebrik etmişti.

Esad muhalifi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), HTŞ yönetimine bağlı cihatçıların 745 sivili öldürdüğünü bildirdi. SOHR Başkanı Rami Abdulrahman, toplam 1000'i aşkın kişinin öldürüldüğünü açıkladı.