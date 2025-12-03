Alevi katliamını durdurun

Ahin ASLAN

Suriye'deki Alevi katliamlarını protesto etmek için Hatay, Adana, Mersin illerinden Ankara'ya gelen Arap Alevi örgütlerinin temsilcileri Meclis'e yakın olan Madenci Anıtı'nın önünde açıklama yaptı. Meclis Çankaya Kapısı önünde açıklamaları polis tarafından engellenmesiyle burada açıklama yapılan açıklamada, "Suriye'de Alevi katliamını durdurun" pankartı açıldı. Arap Halkı Alevileri Dayanışma Derneği başkanı Hamit Karaoğullarından, Suriye'de uzun süredir devam eden çatışma ortamının artık Alevilere yönelik sistematik bir soykırıma dönüştüğünü ifade etti. Bu soykırıma karşı dünyanın sessiz kaldığını belirten Karaoğullarından, "Bu insanlık dışı uygulamalar derhal durdurulmalı, failler hesap vermeli ve mağdurlar korunmalıdır. Yayladağı Sınır Kapısı'ndan başlamak üzere insani yardım koridoru oluşturulmalıdır. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görev ve sorumluluk düşmektedir. Bölgeye yönelik insani yardım akışı güçlendirilmeli; uluslararası kuruluşların sahaya erişimi hızla sağlanmalıdır. Suriye'nin geleceğine ilişkin siyasi süreçlerde tüm halkların ve inançların temsil edilmesi ve karar mekanizmalarında söz sahibi olması güvence altına alınmalıdır’’ ifadelerini kullandı. Suriye'deki halkların direnmeye devam edeceğine vurgu yapan Karacaoğullarından, ‘‘Emperyalist planların, mezhepçi örgütlenmelerin ve cihatçı çetelerin karşısında halkların birleşik direnişi en büyük engeldir’’ diye konuştu.