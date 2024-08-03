Alevi köylerindeki okulları kapattılar

Ardahan’ın çoğunluğu Alevi nüfustan oluşan Damal ilçesinde 5 ila 14 köy okulunun kapatıldığı iddia edildi. Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü kapatılan okullara ilişkin bir sayı vermezken bölge halkı karara tepki gösterdi.

Ardahan’ın tek Alevi ilçesi olan 14 köylü Damal’daki birçok köy okulunun, Şubat ayında göreve gelen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı’nın kararıyla kapatıldığı ileri sürüldü. 5 ila 14 köy okulunun tasarruf genelgesi veya öğrenci sayısının 30’un altına düşmesi nedeniyle kapatıldığı iddia edildi. Kentin yerel gazetelerinde çıkan haberlere göre, Seyitören köyünde bulunan, 16 öğrencili, tam donanımlı, 7 derslikli ilk ve ortaokul hizmeti veren son açık okulun da ‘tasarruf tedbirleri’ kapsamında kapatıldığı ve öğrencilerin ilçe merkezine taşınarak eğitim alacağı ifade edildi. Bölge halkı ise Damal’ın merkezine açılması planlanan imam hatip ortaokulu nedeniyle köylerde bulunan okulların kapatıldığını ve amacın Alevi nüfusuna karşı gözetilen asimilasyon politikaları olduğunu belirtti.

Bölge halkının iddialarına ilişkin konuştuğumuz İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı ise kapatılan/kapatılması planlanan okulların sayısına ilişkin bilgi vermezken öğrenci sayısının azlığına bağlı olarak ülke genelinde yürütülen uygulamalar olduğunu söyledi. Uzantı, aynı zamanda imam hatip ortaokulu açılacağı yönündeki iddiaları reddetti.

ASİMİLASYON POLİTİKASI

Konuya ilişkin konuşan Damal Pir Sultan Abdal Platformu Sözcüsü Orhan Purhan, Seyitören köyünde bulunan ortaokulun kapatılmasının ardında İlçe Halk Eğitim Müdürü’nün İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verdiği görüş olduğunu savundu. Tepeköy ve Otal’da bulunan köy okullarının da bu yıl içerisinde kapatıldığına dikkat çeken Purhan, “Yalnızca Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan okulun öğrenci sayısının fazlalığı nedeniyle kapatılacağını düşünmüyoruz ancak geri kalanları ise peyder pey kapatacaklar. Aldığımız bilgilere göre buradaki amaç köylerdeki okulların kapatılarak merkezde bir imam hatip ortaokulu açılması hedefleniyor. AKP hükümetinin ortaya koyduğu politikalara baktığımızda ise bu olasılığın uzak olmadığını biliyoruz” dedi.

Damal’ın nüfusunun büyük çoğunluğunun Alevi olduğunu ifade eden Purhan, ihtiyaç olmamasına rağmen bölgede imam hatip okulu açılmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Purhan, “Köy okullarımızın eğitim açısından kapatılarak bunların imam hatiplere dönüştürülmesi mevcut iktidarın siyasal İslam politikalarının ürünü olmasının yanında çocukların taşımalı eğitim sistemine geçişi büyük sorunları beraberinde getirecektir. Kış aylarının sert geçtiği bir bölgede öğrencilerin merkeze taşınması çok zor ve bu eğitimde aksamalara neden olacak, aileler gerek masraflar gerekse ulaşımın yaratacağı zorluklar nedeniyle çocukları okula göndermekten imtina edebilir” diye konuştu.

Damal ve ilçeye bağlı köylerin son yıllarda göç verdiğine dikkat çeken Purhan, son olarak şunları söyledi: “Bugün köy okulları kapatılırsa genç nüfusun burada kalmasının anlamı kalmayacak ve birkaç yıl içerisinde tamamen boşalacak duruma gelecek. Bunun sadece eğitimle ilgili olmadığını, devletin Aleviliğin asimile edilmesi yönünde politikalar olduğunu biliyoruz ve Damal özel olarak seçilmiştir. Bölgede hayata koydukları politikalarla kendi istedikleri itaatkâr bir toplumu yaratmak istiyorlar. ”