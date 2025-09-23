Alevi köyüne sanayi kıskacı

Gökay BAŞCAN

Manisa Turgutlu’da Alevilerin yaşadığı köy olan Çepnidere tehdit altında. Tarım arazileri, her geçen gün genişleyen organize sanayi bölgesi tarafından yok edilirken, inşaatlar yurttaşların evlerinin dibine ulaşmış durumda.

Bölgede mezarlar tahrip edilirken ayrıca bölgedeki çalışmalarda tarihi eser ortaya çıktığı belirtildi. Yurttaşlar, amaçlarının Alevi köyü bu bölgeden insanları uzaklaştırmak olduğunu öne sürdü.

Yurttaşlar, 2005 yılında birinci sınıf arazilerinin statüsü düşürülerek sanayi kuruluşları tarafından ucuza köylülerinden alındığını belirtti. Ardından köy, her geçen gün sınırlarını genişleten organize sanayi bölgesinin gölgesi altında kaldı. Köy halkı, son yıllarda hızlanan genişletme faaliyetleriyle, mamlarının önüne kadar gelen iş makinelerinin çıkardığı toz ve ses ile mücadele ederken, kimsesizlerin mezarlarının dahi tahrip edildiğini belirtti.

Ayrıca bölgede tarihi eserlerin bulunduğunu ifade eden bölge halkı, bunun üzerine Müze Müdürü’nü aradıklarını, bölgeye jandarmaların gelip incelemelerde bulunduğunu belirtti. Ancak bulunan tarihi eser olduğu belirtilen kalıntılara rağmen bir gelişme olmadığını, şirketlerin tarım arazilerini yok ederek faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

EVLER TEHDİT ALTINDA

BirGün’e konuşan Çepnidere köyü halkından Başar Deniz Ercan, “Birinci tarım arazilerini üçüncü tarım arazisi gösterip dayatma yoluyla aldılar. Şimdi de OSB’yi genişletiyorlar. İnşaat çalışmaları nedeniyle her yağmur yağdığında yollar çamur oluyor. Köyün dibine kadar gelen inşaat çalışmaları nedeniyle evlerimiz tehdit altında. Ayrıca mezarlıkları da tahrip ettiler” dedi.

Bölgede tarihi bir sütun da bulduklarını belirten Ercan, “İlk olarak müze müdürü konuyla ilgilendi. Daha sonra jandarma geldi, müzeden gelip baktılar. Süreci sormak için aradığımda ise ters yaptı. Herhalde baskı gördü” ifadelerini kullandı.

OSB’nin su kaynaklarını da ele geçirdiğini, tarım ve hayvancılığın büyük oranda etkilendiğine dikkat çeken Ercan, çalışmalarla ilgili acilen sağlık şeridinin çekilmesi için çağrı yaptı: “Köyün bütün imkânlarına çöktüler. Belediyeyle görüştük, Sanayi Bakanlığı’na yönlendirdiler. Evimizden uzaklaştıracaklar, 3-5 seneye bunu görmemek mümkün değil. Sağlık çizgisini çeksinler, toprakları düzeltsinler. Heyelan olduğu zaman toprak kayacak. Evimize, yaşam alanlarımıza müdahale etmesinler.”