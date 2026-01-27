Alevi örgütleri: Alevilerin sesini duyun

Alevi örgütleri, Suriye’de HTŞ’nin Aleviler, Kürtler ve farklı inanç gruplarına yönelik saldırılarına dikkat çekerek, yaşananların Türkiye medyasında yeterince yer bulmamasının ciddi bir endişe kaynağı olduğunu vurguladı. Örgütler, nefret söylemi ve saldırılarla ilgili 100’e yakın suç duyurusunda bulunmalarına rağmen herhangi bir adım atılmadığını da açıkladı.

Alevi Bektaşi Federasyonu, Türkiye Alevi Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Alevi toplumunun güncel taleplerine ilşkin görüşlerini paylaşmak üzere Taksim'de bir basın toplantısı düzenledi.

"SOYKIRIM GÖRMEZDEN GELİNİYOR"

Toplantıda konuşan Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, Alevi kurumlarının yürüttüğü mücadelenin basında yeterince yer almamasının kaygı verici olduğunu söyledi. Aslan, “Suriye’de HTŞ çetelerinin uyguladığı katliamları hepimiz görüyoruz. Aleviler katlediliyor, topraklarından ediliyor. Kadınlar kaçırılıyor, tecavüze uğruyor. Bu bir soykırımdır ve biz bunu dünyaya anlatmaya çalıştık. Ancak Türkiye’de medya bu soykırımı görmedi” dedi. HTŞ’nin yalnızca Alevileri değil, Dürzileri, Hristiyanları, Kürtleri ve seküler kesimleri de hedef aldığını vurgulayan Aslan, “Bu katliamcı yapının bugün kravat takarak ülke temsilcisi gibi sunulması kabul edilemez” diye konuştu.

"KADINLAR KAÇIRILIYOR"

Kendilerinin Meclis'te de bu endişelerini dile getirdiğini aktaran Aslan, "AKP Grup Başkanı Leyla Şahin Usta Alevilerin katledilmesini savunan bir açıklama yaptı. İnsani yardım koridorunun açılması ve bir gözlem heyetinin bölgeye gitmesini istedik ancak hâlâ bir cevap gelmedi. Ancak bu ülkenin Dışişleri Bakanı her gün selefi çetelerle görüşüyor. Alevi kadınlarının kaçırılarak cariye olarak satıldığı haberlerini duyurduk, medyada yer almadı. Sınırda açıklama yaptık, medya görmedi. AKP iktidarının son bir yılda Alevilere yönelik yaptıkları açıkmalarda kin ve nefreti defalarca dile getirdik. Eşit yurttaşlık talebimizi bile terörize eden bir iktidarla karşı karşıya kaldık" diye konuştu.

KİMSENİN HADDİ DEĞİL!

İktidarın son dönemde bir kardeş muhabbeti tutturduğunu söyleyen Aslan, şöyle devam etti:

"Alevi kardeşim, Kürt kardeşim deyip kardeşlerinin yaşadıklarını görmemesi bunun ne kadar hamaset olduğunu gösteriyor. Hacıbektaş'ta açılan Cemevinde 'Biz bu binada Alevilere gerçek Aleviliği öğreteceğiz' dediler. Buna kimsenin haddi olmayacağını söylemememize rağmen hâlâ bunu söyleyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı son yönetmenliğinde Cemevlerini kültür merkezi olarak tarif ediyor. Bu durum Alevi başkanlığının ne için kurulduğunu da ortaya koyuyor. Alevilerin adına iktidarın kurduğu bir başkanlığın Alevilerin Cemevlerini kültür merkezi olarak görmesi bir inkâr merkezi olduğunu da ortaya koyuyor. Biz bu ülkenin vatandaşıyız ve bir ayrıma uğramamamız gerektiğini hatırlatıyoruz. Bizi görmeyen medya kurumlarına da boykotsa boykot teşhirse teşhir uygulamak gerektiğini ifade ediyorum."

100 SUÇ DUYURUSU, SIFIR İŞLEM

Türkiye Alevi Federasyonu Başkanı Zeynel Abidin Koç da IŞİD çetelerinin artık sınır komşusu olduğunu vurgulayarak, "Bunu görmek lazım. Cumhuriyet Sünniliği de aslında yok ediliyor. Bugün Alevilerin 100'ü aşkın suç duyurusu var ama bir tane işleme alınmış yok. Bir tane suçlu yok mu yani. Ama bize karşı yapılan suç duyurularını hemen işleme koyuyorlar. Bu çok rahatsız edici bir şey" ifadelerini kullandı.

BASIN IŞİD SUBAYI GİBİ

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe ise şunları kaydetti:

"Yandaş basının Suriye'deki çetelerin bir subayı gibi hareket ettiğini görüyoruz. Bir basın yayın organının öldürülen bir kadının binadan aşağı atıldığı haberini ya da bir kadının saçının kesilmesi haberini verme biçimlerinin aslında neye hizmet ettiğini görüyoruz. Artık komşumuz olan yer Suriye değil İsrail, ABD ve İŞİD çeteleri den oluşturulmuş bir katil örgütü. Basının ilk akla getirmesi gereken şey 10 Ekim Katliamı, Yılbaşı katliamı, Yalova'daki saldırı olmalı. Basının bunları halka doğru anlatması gerekiyor."