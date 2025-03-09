Alevi örgütleri, İstanbul'da bir araya geldi: "Suriye'de Alevilere yönelik sistematik katliam sürüyor"

Ebru ÇELİK

Suriye’de yönetimi ele geçiren HTŞ güçlerinin, ülkenin kuzeybatısındaki Lazkiye’de yaşayan Alevilere yönelik saldırıları sürüyor.

HTŞ'nin oluşturduğu selefi cihatçı bir yapı tarafından yönetilmek istemeyen Lazkiye halkının yaşadığı bölgelerde operasyonlar sıklaştırılırken, Alevilere yönelik infaz, işkence, kaçırma gibi çok sayıda olayın yaşandığı belirtildi.

Suriye'de yüzlerce Alevinin katliamına karşı bugün İstanbul Şişli'de bulunan Suriye Konsolosluğunun önünde 12.30'da basın açıklaması yapmak isteyen Alevi dernekleri ve alevi yurttaşlara Şişli Kaymakamlığından "Gösteri, yürüyüş, eylem" yasağı getirildi. Konsolosluğa yürümek isteyen yurttaşlar polis barikatını geçemeyince Maçka Demokrasi Parkı'nın girişinde toplanarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Yüzlerce alevi yurttaş, "Katil HTŞ işbirlikçi AKP" sloganı attı. Basın açıklamasına CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'te katıldı.

Yalıncak Sultan Alevi Kültür Derneği Sevim Yalıncakoğlu'nun okuduğu basın açıklamasında Yalıncakoğlu, "Suriye’de, 8 Aralık 2024’de gerçekleşen yönetim değişikliğinden sonra, Alevilere yönelik sistematik ve bilinçli bir katliam sürüyor! 8 Aralık’tan bu yana, İdlib, Humus, Hama ve Lazkiye kırsalında Alevi köyleri kuşatma altında, halk ölüm tehdidiyle yüz yüze. Camilerden yapılan anonslarla özellikle Alevi halkı hedef gösterilirken, saldırılar doruk noktasına ulaşmış durumdadır. Kaçırılan kadınlar tecavüz tehdidiyle sindirilmekte, gençler işkence edilerek kaybedilmekte, köyler yakılıp yıkılmakta ve faili meçhul cinayetler sıradanlık kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Bu bir soykırımdır. Bu zulmün failleri bellidir" diyen Yalıncakoğlu, "Geçici hükümet, onun lideri Colani ve Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) başta olmak üzere El Kaide bağlantılı cihatçı çeteler, yıllardır Alevilere, Hristiyanlara ve farklı inanç gruplarına yönelik katliamlar düzenlemektedir. Suriye’de kurulan geçici hükümet, onun sözde lideri colani ve bu çeteler, Batılı emperyalist güçlerin desteğiyle büyütülmüş, silahlandırılmış ve eğitilmiştir. Bugün Suriye’de, Alevi köylerinde, sadece bu çetelerin eli kanlı militanları değil, onları besleyen, onlara lojistik sağlayan, siyasi zemin açan tüm devletler de sorumludur" dedi.

"Suriye’deki “güvenli bölge” politikaları, “Esad artıkları söylemleri” aslında Alevileri ve diğer azınlıkları hedef alan bir etnik temizlik planıdır" diyen Yalıncakoğlu açıklamaya şöyle devam etti: "Bölgedeki askeri ve istihbari unsurlar, bu çetelerin hareketlerini desteklemekte, Suriye’nin parçalanmasını derinleştirmektedir. Medya ve uluslararası kurumlar bu katliamları görmezden geliyor, emperyalist propaganda makinesiyle gerçeği çarpıtıyorlar. Alevi halkının yaşadığı zulümden bahsedenler ya susturuluyor ya da kara propagandayla itibarsızlaştırılıyor. Bugün bile, bu katil sürülerini 'ılımlı muhalif' gibi göstermeye devam ediyorlar. Haykırıyoruz. Colani ve yönetimi ve onları destekleyenleyen bu katliamların doğrudan sorumlusudur."

Alevi yurttaşlar bir ağızdan, "Aleviler Susmayacak! Buradan herkese çağrımız! Yaşanan bu zulmü herhangi bir nedenle onaylamayın. Şiddeti ve masum insanların ölümlerini görmezden gelmeyin! Katledilen insanların sesi olun!

Colani’yi meşrulaştırmayın" dedi.

Açıklama sonunda Suriye'de katledilen Aleviler için Maçka Demokrasi Parkı'nın girişine siyah çelenk bırakıldı.