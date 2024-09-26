Alevi örgütlerinden yazarımız Turan Eser için taziye mesajı

İsviçre’nin Basel kentinde tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybeden BirGün yazarı Turan Eser için taziye mesajları yayımlandı.

Eser, bir süre önce akciğer kanserine yakalanmıştı. Alevi toplumunun önde gelen aydınlarından biri olan Eser, Alevi-Bektaşi inancına yönelik sosyo-kültürel araştırmalarının yanı sıra 10 yılı aşkın süredir gaBirGün’de köşe yazıları yazıyordu.

Alevi Bektaşi Federasyonu'nundan yapılan açıklamada, "Acımızı ifade edecek söz bulamıyoruz! Alevi örgütlülüğünün emektarı, dost, yoldaş, abi… Önceki dönem genel başkanımız Turan Eser Hakk’a yürüdü. Devri daim olsun" denildi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi ise açıklamasında, şunları ifade etti: "Araştırmacı-Yazar, Yapımcı ve Yol TV Haber Portalı Yayın Koordinatörü Turan Eser’in Hakk’a yürüdüğünü paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Alevilerin eşit yurttaşlık mücadelesinde derneğimizin yönetim kurullarında yer alan, mücadeleci bir kişiliğiyle örnek bir insan olan Turan Eser canımızı yıldızlara uğurlarken, eserleriyle her zaman bizlerle birlikte olacaktır. Yıldızlar yoldaşı olsun."

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe de şunları kaydetti: "Sevgili Turan Eser’in Hakk’a yürüdüğü haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Turan Hocam, Avrupa ve Türkiye Alevi örgütlenmesinde üst düzey çok önemli görevler üstlenmiş değerli bir canımızdı. Demokratik Alevi örgütlülüğüne büyük katkılar sunan Turan Eser dostumuz Hak ile Hak oldu. Kahrolası hastalık ile girdiği mücadeleyi maalesef kaybetti. Çok üzgünüm. Devrin asan olsun sevgili dostum. Mekanın gönüller olsun. Seni asla unutmayacağız."

"ALEVİ ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE BÜYÜK KATKI SAĞLADI"

İsviçre Alevi Birlikleri Federasyonu'ndan Turan Eser için yayımlanan taziye mesajı ise şöyle:

"Değerli Turan Eser, Türkiye’de ve İsviçre’de çeşitli Alevi kurumlarında üst düzey görevler almış, Alevi örgütlülüğüne gerek Türkiye’de, gerekse Avrupa genelinde büyük katkılar sağlamıştır. Aleviliğin özünden kopmaması için, erkanlarımızın özüne uygun bir şekilde yürütülmesi adına birçok önemli proje gerçekleştirmiş ve kalıcı, değerli işlere imza atmıştır. Kendisi, her daim yolumuzun rehberlerinden biri olmuş, toplumsal adalet ve hakikat mücadelesinde büyük bir bilge olarak yanımızda yer almıştır. Devri daim olsun. Eser ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyor, acılarını paylaşıyoruz."

"TOPLUMSAL BARIŞI VE HAKİKATİ SAVUNDU"

Britanya Alevi Federasyonu'ndna yapılan açıklamada da şunları ifade edildi:

"Araştırmacı- Yazar Turan Eser canımız, abimiz bugün vedasını bıraktı. Üzgünüz demek hafif kalır. Alevi hareketi bir değerini daha kaybetti. Umutlarını yazarak, çizerek sesimize ses katarak birleştirenlerdendi. Toplumsal barışı ve hakikati savundu bu uğurda mücadele etti ve kalıcı eserler kazandırdı. "Gittiği her alanda insan ilişkileri, samimiyeti, gülüşü ile tanıyan herkeste iz bıraktı. Çok erken bir veda oldu. Seni çok özleyeceğiz. Hep aklımızda olup, hatırda kalacaksın.

Sevgiyle, saygıyla anıyoruz… Devrin daim, mekanın gönüller olsun. Eser ailesinin acısını paylaşıyoruz cümle sevenlerine sabırlar diliyoruz."