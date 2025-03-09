Alevi örgütlerinin Suriye Başkonsolosluğu önündeki eylemine polis engeli

Alevi örgütleri, Suriye'de Alevilerin yoğun olarak yaşadığı Lazkiye ve civarında yaşanan saldırıları protesto etmek için Suriye Başkonsolosluğu önüne eylem çağrısı yaptı.

Çağrıda, “Alevi kurumları olarak tüm demokratik kamuoyunu katliama karşı ses çıkarmaya ve siyah çelenk bırakmaya çağırıyoruz” denildi.

Şişli Kaymakamlığı’nın üç gün süreyle ilçede eylem ve etkinlik yasağı getirmesi üzerine başkonsolosluk önü ve çevresi polis tarafından abluka altına alındı.

SOKAK GİRİŞİ BARİYERLERLE KAPATILDI

Gazete Duvar’dan Osman Çaklı'nın haberine göre, Alevi örgütlerinin, sokağa girişi yasaklandı. Çok sayıda gözaltı aracı, TOMA ve polisler konsolosluk binasının olduğu sokakta bekletiliyor.

Emniyet güçleri sokağa yalnızca ikamet edenleri alırken, sokak girişini bariyerlerle kapattı.

Bekleyişini sürdüren kitle "Katil HTŞ işbirlikçi AKP", "Katil Colani hesap verecek" sloganları atıyor.