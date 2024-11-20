Alevi sineması Atlas’ta buluştu

Kültür Sanat Servisi

Alevi Vakıfları Federasyonu tarafından bu yıl ilki düzenlenen ‘‘Alevi Sinema Günleri” sona erdi.

İstanbul’daki Atlas 1948 Sineması’nda düzenlenen etkinlik, Aleviliği ele alan filmleri izleyiciyle buluşturarak Alevi Bektaşi kültürünü sinema aracılığıyla tanıtmayı amaçladı. 3 gün süren festival, 1973 Azerbaycan yapımı Nesimi filminin Türkiye’deki ilk gösterimiyle başladı.

Etkinlik boyunca, klasik yapımlardan belgesellere ve animasyon filmlerine uzanan geniş bir yelpaze sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. 51 yıl sonra yeniden izleyiciyle buluşan Remzi Aydın Jöntürk’ün yönetmenliğini yaptığı 1973 yapımı Pir Sultan Abdal filmi ve Soner Yalçın’ın müziklerini Fazıl Say’ın yaptığı Menekşe’den Önce belgeseli büyük ilgi gördü.