Alevi STK'lerden Meclis'e çağrı: Suriye'deki Alevilere yönelik ağır hak ihlalleri araştırılsın, insani koridor kurulsun

Alevi sivil toplum kuruluşları, Suriye'de Alevi toplumuna yönelik hak ihlallerinin araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağrıda bulundu. Kuruluşlar, TBMM bünyesinde bir Araştırma Komisyonu kurulması ve Alevi sivillere insani yardımın güvenli şekilde ulaştırılması için Türkiye üzerinden bir insani koridor açılması talebini iletti.

Meclis Başkanlığı'na sunulan ortak açıklamada, Suriye'deki Alevi yurttaşlara yönelik ağır ve yaygın hak ihlallerine dikkat çekilerek şu ifadeler yer aldı:

"Suriye'de Alevi toplumuna yönelik olarak uzun süredir devam eden katliam, zorla yerinden etme, mülkiyet hakkı ihlalleri, cinsel şiddet ve diğer ağır ve yaygın insan hakları ihlallerine ilişkin iddiaların tespit edilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde bir Araştırma Komisyonu kurulmasına yönelik girişimleri desteklediğimizi saygıyla arz ederiz. Alevi sivil toplum kuruluşları olarak, kurulacak bir komisyonun çalışmalarına katkı sağlamak üzere elimizde bulunan bilgi, belge ve saha deneyimini paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz.

Suriye'de Alevi toplumunun yaşadığı bölgelerde görülen şiddet, zorla göç, mülke el koyma, cinsel saldırı, sistematik yok etme ve benzeri ağır hak ihlallerinin ulusal ve uluslararası insan hakları normları çerçevesinde incelenebilmesi amacıyla acilen bir Araştırma Komisyonu kurulmasını talep ediyoruz. Bu doğrultuda, geçtiğimiz günlerde DEM Parti tarafından TBMM'ye sunulan Araştırma Komisyonu önerisini olumlu karşılıyor ve geniş bir siyasi uzlaşı ile hayata geçirilmesini gerekli görüyoruz.

Suriye'deki Alevi sivillere yönelik insani yardımların güvenli, düzenli ve kesintisiz şekilde ulaştırılabilmesi için Türkiye üzerinden geçecek bir insani yardım koridorunun ivedilikle tesis edilmesini talep ediyoruz. Bu adım, uluslararası insancıl hukuk ilkeleri doğrultusunda insani bir yükümlülük niteliğindedir.

Suriye'de Alevi toplumuna yönelik ağır saldırıların durdurulması için insan hakları kurumlarını, akademik çevreleri, inanç topluluklarını ve tüm sivil toplum aktörlerini dayanışma ve işbirliğine davet ediyoruz. Meclis'te temsil edilen veya edilmeyen tüm siyasi partilerin, söz konusu komisyonun kurulmasına yönelik sürece destek vermesini çok önemli buluyoruz. Yaşanan insani trajedi yalnızca Alevi toplumunun değil, insan haklarına saygıyı ve insan onurunu esas alan tüm kesimlerin ortak sorumluluğudur. Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dayanışma mekanizmasının oluşturulması, hem geçmişe hem de geleceğe karşı ortak bir sorumluluk olarak görülmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin insan haklarının korunması ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda gerekli değerlendirmeyi yapacağına olan inancımızla, gereğini bilgilerinize arz ederiz."