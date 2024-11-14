Aleviler baskılara sinema ile direniyor

Deniz Burak BAYRAK

Toplumda tarih boyunca ötekileştirilen, ayrımcılığa, yobaz saldırılara, katliamlara uğramasına rağmen çok kültürlülüğünü acısıyla yoğuran bir zenginlik Aleviler. İnsancıl bir felsefeyi savunan ve koruyan Alevi toplumu; direnişi, eşitliği, adaleti ve hoşgörüyü hem sanatsal ifadelerle hem sosyal ilişkilerinde görünür kılmaya çalışıyor.

Ancak Türkiye’de Alevi-Bektaşi kültürünü anlatan film sayısı oldukça az. Kültürel hoşgörünün kaynaklarından olan Alevi inancının görünürlüğünü artırmak ve kültürel mirası sinemada yaşatmak amacıyla “1’inci Uluslararası Alevi Sinema Günleri” başlıyor. 15-17 Kasım arasında düzenlenecek olan Sinema Günleri, bir ilk oluşuyla bu alandaki boşluğu doldurup önyargıları kırmayı hedefliyor.

Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF) Genel Başkanı Dr. Haydar Baki Doğan’la Sinema Günleri’nin Aleviler hakkında bize neler söyleyeceğini, hazırlık sürecini, Alevi-Bektaşi kültürüne ilişkin sinema sanatında üretilmiş işlerin azlığının düşündürdüklerini konuştuk.

BİRLİK VE PAYLAŞIM

“Bu festival, Alevileri konu alan şimdiye kadar yapılmış olan uzun metraj, kısa metraj ve belgesellerden oluşan bir kesiti topluma sunacak. Yüzyıllar öncesinden bugüne süzülüp gelen Alevi düşünce ve felsefesinin günümüz toplumuna katkılarını ve Aleviliğin özgün değerlerini sanatsal bir platformda görünür kılarak toplumun geniş kesimlerinde bir farkındalık yaratmasını umuyoruz” diyen Doğan, sinema alanında çok az yer alan Alevi tarihinin ve günümüzün acılarını bugüne taşımaktan daha çok Alevilikteki ‘birlik’ ve ‘paylaşım’ temalarıyla, sanatsal ürünlerle toplumun birlikte var olma idealini yansıtmayı amaçladıklarını vurguluyor.

Doğan; festival aracılığıyla, Alevi kültürünün zengin sanatsal yansımalarını izleyicilere sunarken, Alevi toplumunun baskılarla zulümlere karşı direncini, dayanıklılığını, sevgisini ve insan onuruna olan bağlılığını da ifade etme fırsatı bulacaklarını da sözlerine ekliyor. Festival hazırlık süreci; özveri, dayanışma ve bazı zorluklarla geçmiş. “Gösterime sokacağımız eserlerin azlığı ve eski yapım olması nedeniyle günümüz teknik şartlarına uygun hâle getirilmesi uzun bir süreçti” diyen Doğan, onlar için iyi haberi de veriyor: “Eserlerin telif sahiplerinin bir Alevi kurumu olarak ücretsiz göstereceğimizi belirtmemiz üzerine telif haklarından vazgeçmeleri bizler için işimizi kolaylaştıran bir etkendi.”

Dr. Haydar Baki Doğan

Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı

SİNEMADA GÖRÜNMÜYOR

Dr. Haydar Baki Doğan, “Alevi-Bektaşi inancı, kadim bir tarih, derin bir felsefe ve zengin bir kültür içeriyor ancak bu değerler sinema gibi güçlü bir ifade aracında yeterince görünür değil” diyor ve Alevi Sinema Günleri’ni Beyoğlu’nda, en eski ve tarihî özelliği olan Atlas Sineması’nda yaparken toplumda farkındalık yaratmanın yanı sıra Alevi-Bektaşi kültürünün sinema sanatında temsil edilmesi, toplumun geniş kesimlerine tanıtılması ve anlaşılması önünde ciddi bir eksiklik olduğunu vurgulamaya çalıştıklarının altını çiziyor.

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HER YAŞA UYGUN FİLMLER

Tüm filmlerin Atlas Sineması’nda ücretsiz olarak gösterileceği program şöyle:

• Seyyid Nesimi: 15 Kasım Cuma - 21.00

• Pir Sultan Abdal: 16 Kasım Cumartesi - 14.00

• Âşık: 16 Kasım Cumartesi - 17.00

• Menekşe’den Önce: 16 Kasım Cumartesi - 20.00

• Hünkâr Bektaş-Aslan ve Ceylan: 17 Kasım Pazar - 14.00

• Bir Ses Böler Geceyi: 17 Kasım Pazar - 14.30

• Saz: 17 Kasım Pazar - 17.00

• Tahtacı Fatma: 17 Kasım Pazar - 20.00