Aleviler için zincir

Haber Merkezi

Suriye’deki katliamlara karşı “Suriye İçin Kadın İnisiyatifi” oluşturduklarını söyleyen DAD Eş Genel Başkanı Kadriye Doğan, 24 Nisan’da Hatay’da yapılacak “insan zinciri” eylemine çağırdı.

Suriye’de Alevilerin yoğun yaşadığı kıyı kesimlerinde 6-10 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen saldırılarda binlerce sivil, Heyet Tahrir Şam’a (HTŞ) bağlı çeteler tarafından katledildi. Alevilerin yoğun yaşadığı Lazkiye, Dera, Humus ve Tartus kentlerinde binlerce Alevi alıkonularak yerlerinden edildi.

Suriye’de Alevilere dönük gerçekleştirilen katliamlara dair MA’ya değerlendirmelerde bulunan Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) Eş Genel Başkanı Kadriye Doğan, buna karşı Alevi kadınlar öncülüğünde, “Suriye İçin Kadın İnisiyatifi” oluşturduklarını duyurdu.

24 NİSAN’DA EYLEM

İnisiyatifin içinde birçok kadın yapısının bulunduğunu kaydeden Kadriye Doğan, katliam, tecavüz ve tacize karşı çalışmalar yürüteceklerini belirtti. Kadriye Doğan, inisiyatif olarak Suriye’deki kadın katliamlarına karşı Hatay’da 24 Nisan’da zincir eylemi gerçekleştireceklerini belirterek tüm kadınlara katılım çağrısında bulundu. Doğan, "Bu yüzyıl kadınların yüzyılıdır. Suriye İçin Kadın İnisiyatifi’nin önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle kadın katliamlarının normalleştirildiği bu düzene karşı, hem Suriye’deki kadınlar için, hem de bütün coğrafyada ezilen, yok sayılan, susturulan kadınlar için ortak sesimiz ve sözümüz var. Bu çağrı, yalnızca sınır ötesine değil, aynı zamanda içimizdeki sessizlik duvarlarını da aşmak içindir. Tüm kadınları 24 Nisan’da Samandağ’da sınırın öte yanındaki kadınlarla dayanışmaya, barış duvarına bir tuğla olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.