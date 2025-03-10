Aleviler katlediliyor

Dış Haberler

Suriye’de ABD eliyle yönetime getirilen cihatçı HTŞ yönetimin Alevilere yönelik saldırıları sürüyor. HTŞ'nin oluşturduğu selefi cihatçı bir yapı tarafından yönetilmek istemeyen Lazkiye halkının yaşadığı bölgelerde operasyonlar sıklaştırılırken Alevilere yönelik katliamın bilançosu giderek büyüyor.

Cihatçı Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) yönetiminin Alevi nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgelerde sivillere yönelik saldırıları sürüyor. HTŞ’ye bağlı güçlerin son günlerde Alevileri hedef alan saldırıların artmasının ardından Lazkiye, Dera, Humus ve Tartus’ta çatışmalar yaşanmaya başlamıştı. Çatışmaların büyümesi üzerine cihatçı çeteler, Alevilere yönelik “intikam cinayetleri” başlatmıştı.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Köylerden gelen infaz görüntüleri sosyal medyada yayılırken, İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise geçici yönetime bağlı güvenlik güçleri ve silahlı grupların öldürdüğü sivillerin sayısının 830’u aştığını bildirdi. Bini aşkın kişinin öldürüldüğü çatışmaların ülkede yaşanan en büyük şiddet eylemlerinden biri olduğuna işaret eden SOHR Başkanı Rami Abdulrahman, HTŞ militanlarının sivillere “hedef gözetmeksizin” saldırdığını öne sürdü.

SOHR'un raporunda sivillerin çoğunun “yakın mesafeden açılan ateşle” yaşamını yitirdiği detayına yer verildi. Rapora göre, silahsız sivillerin çoğu militanlar tarafından gözaltına alındıktan sonra katledildi.

İngiliz gazetesi The Guardian’ın aktardığına göre, Lazkiye’de iki günde kaydedilen can kaybının 2011'den bu yana Suriye'deki en yüksek veri olduğu ifade edildi.

Associated Press’in (AP) haberine göre ise cihatçıların hedefindeki sivillerin katliamlardan kaçmak için dağlara çıkarak HTŞ militanlarından saklandığı belirtildi.

HTŞ lideri Muhammed el Colani ise yüzlerce sivilin öldüğü çatışmaların “beklenen zorluklar” kapsamında olduğunu belirterek “ulusal birlik” çağrısı yaptı. Mevcut krizin “kontrol altında” olduğunu savunan Colani, “Ülkenin, hayatta kalmak için gerekli unsurlara sahip olduğundan emin olun. Bu ülkede birlikte yaşayabiliriz” dedi.

Suriye'deki geçici yönetimin Savunma Bakanlığı, çatışmaları takip etmesi için acil durum komitesi kurulduğunu duyurdu. “İhlalleri soruşturmak ve sorumluları yargılamak” üzere kurulan komitenin tespit ettiği sorumluların askeri mahkemeye sevk edileceği kaydedildi.

SDG’DEN SALDIRILARA TEPKİ

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ise Alevilere yönelik saldırılara ilişkin Colani’ye müdahale çağrısı yaptı. Reuters’a konuşan Abdi, SDG’nin de katılmasına yönelik görüşmelerin sürdüğü yeni Suriye ordusundaki bazı grupların “mezhepçi çatışmalar ortaya çıkardığını” kaydetti. Abdi, saldırıların arkasında Türkiye destekli grupların da olduğunu öne sürdü.

∗∗∗

EMPERYALİST ÇIKARLAR KRİZİN ASIL NEDENİ

Avrupa’daki Alevi örgütleri, Suriye’nin Lazkiye ve Tartus kentlerinde Alevilerin hedef alındığı saldırılara karşı ortak açıklama yaptı. Independent’ın haberine göre açıklamada bölgedeki mevcut krizin asıl amacının emperyalist çıkarlar olduğu vurgulanırken “Yaşananların “soykırım” olarak nitelendirilebilecek boyutlara ulaşma riski karşısında, tüm siyasi liderleri ve insanlığı vicdanlı olmaya ve bölgede yaşanan şiddet olayları karşısında acilen aksiyon almaya davet ediyoruz” denildi.