Aleviler sokağa indi, cihatçı gruplar saldırdı: Suriye diken üstünde

Suriye’de ülkenin kıyı ve orta kesimlerindeki Aleviler, Humus’taki saldırının ardından sokaklara döküldü. Azınlıklara yönelik şiddet olaylarına isyan eden Aleviler, federalizm talebini dile getirdi. SDG ile cihatçı HTŞ yönetimi arasında entegrasyon görüşmelerine ilişkin belirsizlik ise sürüyor.

Suriye Alevi topluluğunun önde gelen liderlerinden Suriye ve Yurt Dışı İslam Alevi Konseyi Başkanı Şeyh Gazal Gazal’ın çağrısıyla ülkenin kıyı ve orta kesimlerinde binlerce kişi, “federalizm” talebiyle sokaklara indi.

FEDERALİZM TALEBİ

Lazkiye, Tartus, Hama ve Humus’un yanı sıra Banyas ve Ceble’de Aleviler, “federalizm” talebiyle yürüyüş yaptı. Şam’da yönetimi elinde bulunduran HTŞ yönetiminin politikalarına karşı çıkan protestocular, Gazal'ın taleplerini destekleyen, kendi kaderini tayin hakkını savunan ve her türlü siyasi dışlanmayı reddeden sloganlar attılar.

Gösterilerde "Alevi, Sünni, Hıristiyan, Dürzi, Kürt hepimiz kardeşiz", "Federalizm bölünme demek değildir", "Siyasi ademi merkeziyetçilik (yerinden yönetim) istiyoruz", "İç savaşa hayır" sloganları atıldı.

CİHATÇILAR DA SOKAKTA

Alevilerin protestolarına karşı HTŞ yönetimini destekleyen gruplar da karşı gösteriler düzenledi. Sahil kentlerinin ana yolları bariyerlerle kapatılırken, maskeli ve ağır silahlı güvenlik güçleri şehirlere giriş çıkışları engelledi. Bazı bölgelerde HTŞ’ye bağlı güçlerin protestoculara saldırdığı ve ateş açtığı, birçok protestocunun gözaltına alındığı bildirildi.

Associated Press’in aktardığına göre Lazkiye’de hükümet yanlısı karşıt göstericiler Alevi protestoculara taş attı. Güvenlik güçleri tarafları ayırmaya çalışırken havaya ateş açtı. Çıkan arbedede çok sayıda kişi yaralandı ancak net sayı henüz bilinmiyor.

ÇATIŞMALAR ÇIKTI

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) sahadan aktardığı bilgilere göre, barışçıl başlayan eylemler, HTŞ’ye bağlı güvenlik güçleri ve kendilerini “Sivil Barış Komiteleri” olarak adlandıran yönetim yanlısı milislerin organize saldırılarına sahne oldu.

Karşıt gruplar arasında çatışmalar yaşandığı aktarıldı. SOHR, güvenlik güçlerinin olayların dünya kamuoyuna yansımasını önlemek amacıyla gazetecileri ve kayıt almaya çalışan aktivistleri hedef aldığını, kameralara el konulduğunu aktardı.

ATEŞ AÇILDI

HTŞ’ye bağlı emniyet güçleri ile çeşitli gruplar arasında çatışmalar yaşanırken Tartus Valiliği, kimliği belirsiz kişiler tarafından Banyas ilçesine bağlı El-Anaza bölge emniyet birimine el bombalı saldırı düzenlendiğini ve 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı.

Lazkiye Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da, Lazkiye kentinde yaşanan gerginlikler sonucunda, 1'i güvenlik görevlisi 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 55'ten fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Alevi Yüksek İslam Konseyi, protesto eylemlerine katılan sivillere yönelik saldırıları kınayarak, bu saldırıların geçiş hükümetinin devleti temsil etmediğini ve vatandaşların en temel haklarına dahi saygı duymadığını açık biçimde ortaya koyduğunu belirtti.

Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada, meşru taleplerini barışçıl yollarla dile getirmek için alanlara çıkan sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulandı. Açıklamada, devleti temsil etmeyen ve yurttaşların temel haklarını hiçe sayan “fiili bir iktidar” anlayışının ortaya çıktığı ifade edildi.

ALEVİ LİDERDEN ÇAĞRI

Humus kentinde Alevilerin yoğun yaşadığı bir bölgede bulunan İmam Ali Bin Ebu Talip camisine düzenlenen bombalı saldırının ardından Gazal, “siyasi federasyon ve kendi kaderini tayin hakkı” talebiyle “barışçıl gösteriler” düzenlenmesi çağrısı yapmıştı. Gazal, yayımladığı görüntülü mesajda, Alevilere yönelik uygulamaları “dünyanın gözü önünde yürütülen sistematik bir yok etme savaşı” olarak nitelemişti.

Cuma günü düzenlenen 8 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı saldırıyı HTŞ’den ayrılan bazı üyeler tarafından kurulan “Ensar es-Sünne Seriyyeleri” isimli selefi cihatçı örgüt üstlenmişti. Örgüt ayrıca, 22 Haziran’da başkent Şam’daki Mar İlyas Kilisesi’ne yönelik saldırıyı da üstlenmişti. Silahlı ve bombalı saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetmişti. Mart ayında da kıyı kentlerinde 1700’den fazla Alevi, cihatçı çeteler tarafından katledilmişti.

∗∗∗

ABDİ’NİN ŞAM ZİYARETİ TARAFLARCA YALANLANDI

Suriye Demokratik Güçleri ile (SDG) HTŞ yönetimi arasında askeri güçlerin merkezi orduya entegre edilmesi konusunda taraflar arasında görüş birliğine varıldığı ve SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin bu kapsamda Şam’da olduğuna yönelik iddialar, taraflarca yalanlandı. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Ferhad Şami, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin önceki gün entegrasyon görüşmeleri için Şam’a gittiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. HTŞ yönetimine bağlı Enformasyon Bakanlığı da Abdi’nin Şam’a ulaştığına dair haberleri “kesin bir dille reddettiğini” açıkladı. Rudaw, Rojava yönetiminden kaynaklara dayandırdığı haberinde Abdi’nin HTŞ yönetiminin lideri Muhammed Colani (Ahmed Şara) ile entegrasyon sürecini görüşmek üzere Şam’a gittiğini bildirmişti. Daha sonra düzeltilen haberde Abdi’nin “önümüzdeki günlerde Şam’a gitmesi beklendiği” belirtilmişti. Rudaw’a konuşan Kürt siyasetçi ve yazar İlhami Işık da SDG ile Şam arasında müzakerelerin 29 Aralık’a kadar bir anlaşma ile sonuçlanmak üzere olduğunu belirterek “Öncelik askeri anlaşma, anayasa sonra gelecek” demişti.