Alevilerden Merdan Yanardağ'a destek

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın 4 soru 4 yanıt programında söylediği sözler içerisinden "Aleviler içerisinde çok hain vardır" sözleri alınarak sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Linç kampanyasına dönüşen durumun ardından Aleviler, TELE1'e başlatılan algı operasyonuna karşı imza kampanyası başlattı. Gazeteci, yazar ve akademisyenlerin yayınladığı bildiride "Merdan Yanardağ tam tersini yaparak, Aleviler üzerinden yürütülen bir iktidar operasyonunu deşifre etmiş, Alevileri uyarmış ve savunmuştur. Linç girişiminin nedeni budur" denildi.

Change.org üzerinden başlatılan imza kampanyasına çok sayıda kişi katıldı. Yapılan açıklamada, "Alevilere karşı kumpas ve kışkırtmaların ardı arkası kesilmiyor. Gün geçmiyor ki Aleviler hedef alınmasın, üzerlerinden bir tezgâh kurulmak istenmesin. İktidarın CHP’yi imha operasyonu nedeniyle bu kışkırtma, yalan ve iftira kampanyası doruğa ulaştı. Karanlık ve iktidar güdümlü kışkırtmalardan biri de 13 Eylül 2025 tarihinde gece yarısı Merdan Yanardağ’a karşı başlatıldı. Merdan Yanardağ’ın konuya ilişkin 16 dakikalık konuşmasının içinden ‘üç sözcük’ cımbızlanıp alınmış, çarpıtılarak linç ve saldırı için kullanışlı hale getirilmiştir. İddiaya göre, Yanardağ, bütün Alevileri “hain” ilan etmiş ve “nefret söyleminde” bulunmuş. Bu büyük bir yalan ve iftiradır. Merdan Yanardağ tam tersini yaparak, Aleviler üzerinden yürütülen bir iktidar operasyonunu deşifre etmiş, Alevileri uyarmış ve savunmuştur" ifadeleri kullanıldı.