Alevilere dergâhları kapatıldı

Bahar GÖNÜL

Alevi yurttaşlar, Hacı Bektaş Veli anma törenleri kapsamında 61’nci kez bir araya gelecekleri dargâhlarına bu yıl giremeyecek. 61. Ulusal 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, 16-17-18 Ağustos’ta Hacıbektaş Belediyesi ve Alevi kurumlarca kendi dergahlarında yapılmak üzere programlandı. Öncesinde ise 15 Ağustos’ta Kültür ve Turizm Bakanlığı Hacı Bektaş Veli’yi anmak için protokol programı düzenleyecek. Ardından bakanlığa bağlı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı dergâh ve kültür merkezinde alternatif anma töreni programı yapacak. Belediye ve Alevi kurumları ise aynı tarihlerde olan kendi düzenledikleri tören ve etkinlikler için Hacıbektaş Veli Türbesi’ne giremeyeceklerini ifade etti.

AKP iktidarının son 3 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı dahilinde 16 Ağustos öncesi alternatif program yapmaya başladığını vurgulayan Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, “Bakanlık kendilerine ait olan Hacı Bektaş Dergah’ında kendi işbirlikçisi alevi kurumlarıyla program koydu. Belediyeye ve bize kültür merkezi ve dergah kapatıldı” dedi.

ASİMİLASYONCU KURUM

Aslan, “AKP iktidarı, kendisi dışındaki toplumsal kesimlere, inançlara, kültürlere karşı yaptığı ötekileştirme politikalarını son üç yıldır Hacı Bektaş için de yaptı. Hacı Bektaş anma törenleri türbenin açılış tarihi olan 16 Ağustos’tan dolayı yıllardır 16-17-18 Ağustos tarihlerinde yapılır. AKP iktidarı son 3 yıldır 16 Ağustos öncesi alternatif program yapmaya başladı. Bu yıl da Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bizim asimilasyoncu kurum dediğimiz, tanımadığımız, reddettiğimiz Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kendine bir misyon biçti, bu misyon da Türkiye’de diyanet işlerinin misyonu" diye konuştu.

Hacıbektaş Belediyesi, Alevi Bektaşi Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Türkiye Alevi Konfederasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Avustralya Alevi Bektaşi Federasyonu başta olmak üzere tüm bileşenlerle ortaklaşa 16-17-18 Ağustos tarihini karar aldıklarını söyleyen Aslan, “Bakanlık kendilerine ait olan kültür merkezlerini, Hacı Bektaş Dergahı’nın içini 16-17 Ağustos tarihlerine de kendi işbirlikçisi bazı alevi kurumlarıyla program koydu. Belediyeye ve bize kültür merkezi ve dergah kapatıldı. O tarihlerde bizim yapacağımız panel, söyleşi programları için kültür merkezi ve dergahı vermediler. Hacı Bektaşı Veli, Alevilerin dergahıdır. Biz aleviler olarak orada olacağız. Asimilasyoncu kuruma izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.