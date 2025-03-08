Alevilere yapılan saldırılara sessiz kalan Colani, kendi güçlerini tebrik etti
Suriye'de yeni hükümetin cumhurbaşkanı olarak atanan Colani, Lazkiye'deki çatışmalara yönelik açıklama yaptı. Colani, çatışmalardan 'Esad kalıntısı' dediği kesimleri sorumlu tutarken kendi güçlerini tebrik etti. Colani, Lazkiye'de Alevilere yönelik işkence, kaçırma ve infaz gibi iddialar hakkında ise sessiz kaldı.
Suriye'de HTŞ öncülüğündeki cihatçı güçlerin yönetimi ele geçirmesinin ardından Cumhurbaşkanı olarak atanan HTŞ lideri Colani, Suriye'nin Lazkiye şehrinde Alevilere yönelik saldırılar ve HTŞ karşıtı silahlı grupların HTŞ unsurlarıyla girdiği çatışmalara ilişkin açıklama yayımladı.
Colani, çatışmalardan HTŞ karşıtı grupları sorumlu tuttu, 'ulusal birlik ve beraberlik' vurgusu yaptı.
KENDİ GÜÇLERİNİ KUTLADI
HTŞ'ye saldırdan grupları 'rejim kalıntısı' olarak nitelendiren Colani, "Biz, sizin harap ettiğiniz bu ülkeyi yeniden inşa etmek isteyen bir halkız ve kimsenin kanını dökmek gibi bir amacımız yoktur. Biz şerefimizle savaşan bir milletiz, siz ise şerefsizce savaşanlarsınız" ifadelerini kullandı.
Colani, kolluk güçlerini de 'olayları bastırmalarından dolayı' "Ordu ve güvenlik güçlerimizi, sivilleri koruma ve güvenliğini sağlama konusundaki bağlılıklarından, çöken rejimin kalıntılarını takip ederken gösterdikleri hız ve performanstan dolayı tebrik ediyorum" sözleriyle kutladı.
İŞKENCE VE İNFAZ İDDİALARINA SESSİZ
Öte yandan Colani, cihatçı selefi unsurların Alevilere yönelik gerçekleştirdiği belirtilen infaz, kaçırma ve işkence gibi iddialar hakkında ise konuşmadı.
Lazkiye bölgesinde HTŞ karşıtı silahlı gruplar, HTŞ öncülüğündeki yeni Suriye yönetiminin askerlerine saldırı düzenledi. Çatışmalar yaklaşık 3 gündür sürerken yeni Suriye hükümeti ordusuna mensup 10'dan fazla askerin öldürüldüğü bildirildi. Öte yandan Tartus ve Humus'ta akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.