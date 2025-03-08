Alevilere yapılan saldırılara sessiz kalan Colani, kendi güçlerini tebrik etti

Suriye'de HTŞ öncülüğündeki cihatçı güçlerin yönetimi ele geçirmesinin ardından Cumhurbaşkanı olarak atanan HTŞ lideri Colani, Suriye'nin Lazkiye şehrinde Alevilere yönelik saldırılar ve HTŞ karşıtı silahlı grupların HTŞ unsurlarıyla girdiği çatışmalara ilişkin açıklama yayımladı.

Colani, çatışmalardan HTŞ karşıtı grupları sorumlu tuttu, 'ulusal birlik ve beraberlik' vurgusu yaptı.

KENDİ GÜÇLERİNİ KUTLADI

HTŞ'ye saldırdan grupları 'rejim kalıntısı' olarak nitelendiren Colani, "Biz, sizin harap ettiğiniz bu ülkeyi yeniden inşa etmek isteyen bir halkız ve kimsenin kanını dökmek gibi bir amacımız yoktur. Biz şerefimizle savaşan bir milletiz, siz ise şerefsizce savaşanlarsınız" ifadelerini kullandı.

Colani, kolluk güçlerini de 'olayları bastırmalarından dolayı' "Ordu ve güvenlik güçlerimizi, sivilleri koruma ve güvenliğini sağlama konusundaki bağlılıklarından, çöken rejimin kalıntılarını takip ederken gösterdikleri hız ve performanstan dolayı tebrik ediyorum" sözleriyle kutladı.

İŞKENCE VE İNFAZ İDDİALARINA SESSİZ

Öte yandan Colani, cihatçı selefi unsurların Alevilere yönelik gerçekleştirdiği belirtilen infaz, kaçırma ve işkence gibi iddialar hakkında ise konuşmadı.