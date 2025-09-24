Alevilere yönelik nefret söylemine karşı Meclis Araştırması talebi

Haber Merkezi

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Alevi toplumuna yönelik sistematik nefret söylemleri, ayrımcı uygulamalar ve bu suçlara karşı yürütülen cezasızlık politikalarının neden ve sonuçlarının araştırılması amacıyla TBMM’ye araştırma önergesi verdi.

Fırat, Alevi yurttaşların yıllardır ötekileştirildiğini, hedef haline getirildiğini ve yaşanan adaletsizliklerin ciddi toplumsal sonuçlara yol açtığını vurguladı. Önergenin gerekçesinde, Alevilere yönelik nefret söyleminin sosyal medya, basın, siyaset ve kamu kurumları aracılığıyla yaygınlaştığına dikkat çekildi.

Son örnek olarak, TRT ve El Cezire’de çalıştığı iddia edilen bir kişinin Alevilere yönelik hakaret içeren ifadeleri gösterildi. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen konuya ilişkin Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da tepki göstermiş, nefret diline karşı susmayacaklarını dile getirmişti.

Milletvekili Fırat, bu tür nefret söylemlerinin ifade özgürlüğü adı altında cezasız bırakılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Bu sadece bireysel bir hakaret değil, bir inanç grubuna yönelik organize bir dışlama ve aşağılamadır” dedi.