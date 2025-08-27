‘Alevilerin inancından derhal ellerinizi çekin’

Alevi-Bektaşi Federasyonu (ABF) üyeleri, 28 Ağustos’ta yapacağı toplantıyı protesto etmek için Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın önüne ‘‘İnancımızdan elinizi çekin" yazılı siyah çelenk bıraktı.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Cuma Erçe Alevi kuruluşlarına Başkanlığın 28 Ağustos’taki toplantısına katılmama çağrısında bulundu.

Erçe, Başkanlık önünde yaptığı açıklamada, ‘‘Yakın zamanda Hünkârımızın huzurunda her yıl 16, 17, 18 Ağustos’ta anmalarımızı gerçekleştiriyorken ısrarla tüm uyarılarımıza rağmen yine 12-13 Ağustos’ta korsan etkinlik gerçekleştirdiler. Bu da Alevileri bölme girişimiydi. Burası Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı. Bizi kültürel bir topluluk olarak görmeye devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.