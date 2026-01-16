‘Alevilerin katledilmesi AKP için konu bile değil’

Suriye’de Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı grupların Alevi ve Kürt halkına yönelik saldırılarına tepkiler sürüyor. Adana Alevi Platformu, Salman-ı Pak Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

Adana Alevi Platformu Dönem Sözcüsü Cemal Yağmur, AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta’nın TBMM Genel Kurulu’nda "Suriye’de Müslümanlar katledilirken 13 yıl boyunca gıkını çıkarmayanlar, şimdi Aleviler öldürülüyor diye ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz" ifadelerini kullandığını hatırlatarak, bu sözlerin HTŞ ve IŞİD’in hamiliğini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Yağmur, "Bu dil Kerbela’da Yezid’in dilidir. Bu zihniyet, Sivas’ta ‘Gazanız mübarek olsun’ diyen ve zaman aşımı kararından sonra ‘Hayırlı olsun’ açıklaması yapan zihniyetin devamıdır” ifadelerini kullandı. Yağmur, şunları söyledi: "Suriye topraklarında yaşayan tüm azınlık halkların ve inançların yaşam haklarının güvence altına alınması bizim için hayati önemdedir. Türkiye’nin selefi ve cihatçı grupları beslemesine, desteklemesine ve lojistik yardım sağlamasına derhal son verilmelidir. Biz, Suriye’de demokratik, çoğulcu ve onurlu bir barışın inşa edilmesini savunuyoruz ve bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz."