Alevilerin Sesi Dergisi’nin dosya konusu Suriye’de soykırım

Avrupa’da yayınlanan Alevilerin Sesi Dergisi’nin 289’uncu sayısı okuyucuyla buluştu. Erdal Kılıçkaya’nın Genel Yayın Yönetmeni olduğu derginin yeni sayının dosya konusu olarak Suriye’de Alevilere yönelik gerçekleştirilen katliam işleniyor.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’nun (AABK) 1994’ten bu yana aylık olarak yayınlanan yayın organı Alevilerin Sesi Dergisi’nin bu sayısında ayrıca kadınlardan, dayanışma eylemlerine pek çok konu işleniyor.

Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Kırmancki (Zazaca) yayınlanan derginin bu ayki sayısında yer alan bazı yazı başlıkları şöyle: Zerka Ana Öğretiyor: Korkuya boyun eğme!, İnsanlık daha fazla bekleyemez! – Erdal Kılıçkaya, Suriye’de Alevi Katliamına Dur De Mitingi – Mesut Kabakçı, Türkiye’de Toplumsal Uyanış: Ölü Toprağı Atılıyor mu? – Ali Rıza Akyol, Demokrasi ve Çeşitlilik İçin Mücadele – Ufuk Çakır, Suriye’deki Katliamlar ve Türkiye Alevileri/Siyaseten büyük bir kırılmanın eşiği – Doç Dr. Ayfer Karakaya-Stump, Suriye’de HTŞ Rejimi ve Alevilere Yönelik Soykırım Tehlikesi Kazım Gündoğan.