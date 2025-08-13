Aleviliğe açık bir saldırı

Haber Merkezi

Çorum’da Alevi yurttaşların yaşadığı merkeze bağlı Tarhan Köyü’nde, son yerel seçimlerle göreve gelen köy muhtarının köyün cemevinde ezan okutması tepkiye neden oldu.

Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri ve Türkiye Alevi Federasyonu’nun ortak yaptığı açıklamada, "Cemevleri bizim ibadethanemizdir. Oradan yayılan ses, bizim deyişimiz, duamız, semahımızdır. Cemevi hoparlöründen ezan okutmak; Alevi inancının mekânını, başka bir inancın ritüeline zorla alet etmektir. Bu, inanç özgürlüğü değil; inanç dayatması ve asimilasyondur. Aleviler, yüzyıllardır kendi ibadetini özgürce yaşamak, inancını korumak için bedel ödedi. Biz, başkasının ibadetine ve inancına asla müdahale etmedik. Ama bizim inancımıza, ibadethanemize, kutsallarımıza uzanan hiçbir ele sessiz kalmayız, boyun eğmeyiz. Cemevimize yapılan bu saldırıyı reddediyoruz! Bu karar derhal geri çekilmelidir!" denildi.

MECLİS GÜNDEMİ’NE TAŞINDI

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Anayasası’nın 24’üncü maddesi kapsamında inanç özgürlüğünün güvence altında olduğunu hatırlatan Fırat, "Derhal bu uygulamadan vazgeçilmelidir" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çorum Valiliği, olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada "Köy camisinin çatısında meydana gelen çökme üzerine Köy İhtiyar Heyetince; cami onarılana kadar ibadete kapatılmasına, bu süreçte cami çatısında bulunan merkezi ses yayın sistemlerinin yine köyde bulunan cemevine takılmasına karar verildiği anlaşılmıştır. Valiliğimizce konunun öğrenilmesi üzerine ses yayın sistemi uygun bir yere monte edilmek üzere derhal Cemevinden sökülmüştür. Kararı alan ve uygulayan Köy muhtarı ile İhtiyar Heyeti hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.