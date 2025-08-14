Alevler can alıyor!

Haber Merkezi

Haziran ayının sonundan bu yana alevler ülkenin dört bir tarafını sarmış durumda. Binlerce yurttaş tahliye edilmek zorunda kalırken, onlarca işçi yangınla mücadele ederken hayatını kaybetti. İktidarın seyirci kaldığı orman yangınlarından geriye kül ve is kaldı.

Çanakkale’de iki gün boyunca süren, büyük bir alanda etkili olan yangının kontrol altına alınmasının ardından bu kez alevler Denizgöründü Köyü’nde yükseldi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çanakkale merkez Denizgöründü Köyü kırsalında çıkan yangına; 6 uçak, 5 helikopter ile havadan, 35 arazöz ile karadan müdahale ediliyor” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Çanakkale’de geçen gün başlayan ve iki gün süren yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, “3 noktadan bu orman yangını sebebiyle 1.983 kara yolundan, 237 vatandaşımız da deniz yolu olmak üzere toplam 2.220 vatandaşımız güvenli bölgelere tahliye edildi.” dedi.

3 MAHALLE BOŞALTILDI

Mersin’in Silifke ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan orman yangını rüzgârın etkisiyle yayılırken, kırsal Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahallelerinde yerleşim yerleri tedbiren boşaltıldı. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale etti.

Antalya’nın Serik ilçesinde önceki gece başlayan orman yangını, ekiplerin 5 saat süren yoğun çabası sonucu söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü. Manisa’nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmada ise iki kişi tutuklandı, bir şüphelinin gözaltı süreci devam ediyor.

1 İŞÇİ DAHA…

Kırklareli Lüleburgaz ve çevresinde son 3 günde çıkan yangınlarda, 140 futbol sahasına denk gelen yaklaşık 70 hektarlık alan kül oldu. Çoğunluğu anız yakılmasından kaynaklanan yangınlarda, çok sayıda canlı da yok oldu. Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken şarampole yuvarlanan arazözde bulunan orman işçisi Adem Nazım Demirel hayatını kaybetti. 4 işçi ise yaralandı. Uzun süredir işçilerin yeterli eğitim almadan, vardiyasız ve yeterli ekipman olmadan çalıştıklarına ilişkin eleştiriler sürerken, işçi Demirel'in de görevine Haziran ayında başladığı öğrenildi.