Alevler değil, bir imza yok etti

Her gün çıkan yangınlara gerek kalmaksızın tek bir imza ormanları yok etti. Erdoğan’ın imzasıyla binlerce metrekarelik ormanlık alan orman vasfı dışına çıkarıldı. Enerji tesisleri için de kamulaştırma kararları alındı.

Gökay BAŞCAN

Son dönemde çıkan yangınlarla gözler yok olan yeşil alanlara çevrilirken AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ormanlık alanlar orman vasfı dışına çıkarıldı. Böylece Artvin, Bitlis, İstanbul ve İzmir’de toplam 496 bin 443 metrekare orman vasfını yitirdi. Vasfını yitiren ormanlık alan miktarı 2023’te İstanbul’da yanan orman alanının yarısından fazla. Geçen yıl İstanbul’da çıkan yangınlar nedeniyle 78,09 hektar ormanlık alan kül olmuştu.

Adeta ormanlık alan bültenine dönüşen Resmi Gazete’de hemen hemen her gün yeni bir karar yer alıyor. Ormanlık alanların peşkeşinin de önünü açan kararlar AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınıyor. Erdoğan’ın bir imzasına bakan düzenleme, 7 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3413 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na dayanıyor. Düzenlemeyle, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun Ek 16. Maddesi kapsamında ‘Orman Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’ yürürlüğe sokulmuştu.

Son olarak dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Artvin’de 9 bin 638,08, Bitlis’te 17 bin 680,21, İstanbul’da 183 bin 255,4, İzmir’de ise 285 bin 867,89 metrekarelik ormanlık alan orman vasfını yitirdi. İstanbul Beykoz Riva’daki ‘değerli’ araziler ormanlık vasfını yitirirken İzmir Aliağa Siteler Mahallesi’ndeki bölgenin yeri de dikkat çekici. Aliağa’da orman vasfını yitiren yer, 2018’de petrol devi SOCAR Enerji’ye verilen Özel Endüstri Bölgesi’ne komşu. Özel endüstri bölgesinin önemli bir alanın hâlâ ormanlık alan olduğu bilinirken bu kararın yavaş yavaş talan ve peşkeşin sürdürüldüğü eleştirilerine neden oldu.

KAMULAŞTIRMA KARARLARI

Öte yandan Resmi Gazete’nin vazgeçilmezi kamulaştırma kararları dün de sürdü. Ülkenin bazı illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için proje güzergahlarında bulunan taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Buna göre, enerji iletim hattı projesi kapsamında Eskişehir'de proje sahasına isabet eden taşınmazların mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurularak Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, Erzincan'da yapılacak Söğütlü Grubu Enerji Nakil Hattının güzergahına isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurularak TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Marmaris ilçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi için güzergaha isabet eden taşınmazlar mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Tekirdağ’da S:464 numaralı IV. Grup maden (linyit) işletme ruhsatlı sahada, ruhsata konu maden üretimine devam edilebilmesi için ihtiyaç duyulan taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.