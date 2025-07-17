Alevler değil ihmaller yakıyor

Haber Merkezi

Ülkenin birçok noktasında alevler yükseliyor. Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Bolu, Bursa, Antalya ve Adıyaman’da çıkan orman yangınları paniğe neden oldu. Binlerce hektar kül olurken, özellikle Tekirdağ ve Çanakkale’de çıkan yangınlar kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarını tehdit eder hale geldi. Yangınların yüzde 99 oranında insan kaynaklı olduğunu ve son 10 yılda orman yangınlarının rekor düzeyde arttığını belirten uzmanlar, ‘‘Bugünkü sistem yangın çıkacak diye hazırlanıyor. Oysa mesele, çıkmamasını sağlamak. 10 yıl önceki yöntemlerle yangınlar söndürülmez’’ dedi.

OTOYOL KAPATILDI

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesindeki Şenköy Mahallesi’nde önceki gün öğle saatlerinde tarım alanında başlayan yangın ormanlara sıçrayarak yerleşim yerine doğru ilerledi. Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak Çanakkale Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaştı. Çanakkale-Malkara Otoyolu ulaşıma kapatıldı. Havanın aydınlanmasıyla dün yeniden hava müdahalesi başladı. Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yangının elektrik teline bir kuş çarpması sonucu çıktığı iddialarını araştırdıklarını söyledi. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Naldöken köyündeki ormanlık alanda önceki gün çıkan yangın ise dün kontrol altına alındı. Tedbir amaçlı Naldöken, Tuzla, Çamköy ve Taşağıl köyleri tahliye edilirken, riskin sona ermesinin ardından köy sakinleri evlerine geri döndü. Yangında çok sayıda hayvan da öldü.

KENT ORMANINDA YANGIN

İstanbul Sultangazi’de bulunan Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı’nda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Balçık ve Cumaköy arasındaki ormanlık alanda önceki gün başlayan yangın yaklaşık 7 saat sonra kontrol altına aldı.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde iki ayrı bölgede çıkan orman yangınından biri kontrol altına alındı, diğerine ekiplerin müdahalesi dün de sürdü. Apak Mahallesi’ndeki yangına, ormanlık alanda kaynak yaparken neden olduğu öne sürülen F.K. ile Seyitoba Mahallesi yakınlarında bahçe temizliği yaparken yangın çıkardığı iddia edilen M.S. gözaltına alındı. Bolu Mudurnu ilçesi Bayramlı Delice mevkisindeki çıkan oman yangını rüzgarın da etkisiyle etkisini artırdı. Söndürme çalışmalarına orman ekiplerinin yanı sıra köylülerin de su tankeri, traktör ve iş makineleriyle destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

Bolu

Bursa Nilüfer Akçalar Mahallesi, Adıyaman merkeze bağlı Akçalık köyü kırsalında çıkan yangınlar ile Konya Doğanhisar’daki ormanlık alanda 14 Temmuz’da çıkan ve Isparta sınırına dayanan yangın dün kontrol altına alındı.

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AYNI YÖNTEMLE FARKLI SONUÇ ALINMAZ

Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, BirGün’e yaptığı değerlendirmede ‘‘Yangınların ana başlığını ihmal ve dikkatsizlik oluşturuyor. İkinci sırada kaza, üçüncü sırada kasıt, dördüncü sırada doğal yangınlar geliyor. 1937’den bu yana yıllık ortalama bin 435 yangın meydana gelirken, son 10 yılda bu sayı 2 bin 732’ye yükseldi. 2024’te ise 3 bin 797 yangınla rekor kırıldı’’ dedi.

Özkara, özetle şöyle devam etti: ‘‘İklim krizi de çok önemli bir faktör. Ama bu ‘küresel ikim değişikliği etkisiyle yangınlar arttı’ demek değil. Değişen koşulara göre yangın öncesi önlemler alınmalı. Enerji nakil hatlarından çıkan yangınlar, tüm yangınların yüzde 25’ini oluşturuyor. O halde enerji nakil hatları konusunda ne gibi çalışmalar yapıldı, bakımları yapılıyor mu, Orman Genel Müdürlüğü yeteri kadar denetim yapıyor mu? Yangın emniyet şeritleri, orman yolları, orman içi ve bitişiğinde yaşayan köylülerin bilinçlendirilmesi, iklim krizine karşı önlemlerin alıması gibi durumlara bakılmadan aynı yöntemle farklı sonuç bekleniyor.’’