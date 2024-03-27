Alevler evi kullanılamaz hale getirdi

Adana’nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kozan’da Varsaklar Mahallesi İlkay Sokak’ta Ferda Gültekin’e ait evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede alevler evin tamamını sardı.

Çevredeki vatandaşların itfaiyeye haber vermesi üzerine ekipler olay yerine geldi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.