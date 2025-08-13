Alevler Gaziemir'e ulaşmıştı: İzmir'deki yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde bir minibüste çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına almaya çalışırken, alevler Gaziemir ilçesine ulaştı. Müdahale sonucu yangın söndürülürken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının kontrol altına alındığını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı X hesabından duyurdu.

Yumaklı, "Yeşil Vatanımızı gece gündüz demeden, savunmaya devam ediyoruz. İzmir / Buca yangını, kahraman orman teşkilatımızın yoğun ve özverili mücadelesi sonucunda TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmalarımız aralıksız sürerken, en büyük gücümüzün yangınların çıkmasını önlemek olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Dün (12 Ağustos) İzmir-Çeşme Otoyolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen bir minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yangın otoyol yanındaki ormanlık alana sıçramıştı.

Öte yandan yoğun duman sebebiyle görüş mesafesi düştüğü için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'na yönlendirilmişti.