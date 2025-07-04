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Alevler sahilden görüldü

Ajans Haberleri
  • 04.07.2025 15:43
  • Giriş: 04.07.2025 15:43
  • Güncelleme: 04.07.2025 15:43
Kaynak: İHA
Alevler sahilden görüldü

Bursa’nın Mudanya ilçesinde ağaçlık alandan yükselen alevler, sahilde denize girenlerin yüreğini ağzına getirdi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, öğle saatlerinde Mudanya ilçesi Esence Mahallesi’ndeki ağaçlık alanda başladı. Esence sahilinde denize girenler, ağaçlık alandan alevlerin yükseldiğini görünce panik yaşadı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgeye kısa sürede Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, vatandaşlar da ekiplere destek veriyor.

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