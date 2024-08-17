Alevler sönmüyor

Hava sıcaklıkların artmasıyla birlikte özellikle Ege ve Akdeniz’de çıkan yangınlar kontrol altına almakta zorlanılıyor. İzmir’de 13 Ağustos’ta çıkan yangın dün şiddetini artırarak yerleşim yerlerine sıçradı. Manisa'nın Gördes ilçesinde 4 gün önce çıkan yangın dün itibariyla sürerken 11.00’de Yunusemre ilçesinde çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı. Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'ndeki orman yangınında, önceki gün, 40 kişinin yaşadığı 20 hanelik gezi Karayakup ile 57 hanelik Yeniköy mahalleleri tahliye edildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları dün de devam etti. Yangın, rüzgârla birlikte yayıldığı birden fazla noktada devam ederken, ormanda yaşayan kuşların alevler ve dumanların arasından kaçışı görüntülendi.

Dört bir tarafta yükselen alevler en çok da İzmir’de kayıplara yol açtı. İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkiindeki ormanlık alanda 13 Ağustos gecesi başlayan yangın, hızla yayılarak yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Birçok işyeri yanarken, yoğun kara dumanlar, gökyüzünü kapladı. Yetkililer tarafından yangının kontrol altına alındığı açıklanmasına rağmen, ani rüzgârların etkisiyle dün yeniden harlanarak büyüdü. Yangın, Karşıyaka Sancaklı ve Bayraklı Doğançay mahallerine sıçradı; bazı evler zarar gördü ve yurttaşlar tahliye edildi. İzmir Valisi Süleyman, "Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor, vatandaşlarımızın tahliyesi devam ediyor" dedi.

Havadan ve karadan yapılan müdahalelere rağmen giderek büyüyen yangın, Karşıyaka Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni etkisi altına aldı. Tesis ve araçlar kullanılamaz hale gelirken; Sancaklı Köyü, Karşıyaka Belediyesi Örnekköy Şantiye Tesisleri, Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi ve Celal Üner Hayvan Bakımevi tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Bakımevlerinde kalan hayvanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi PAKO Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü’ne nakledildi.

‘TEYAKKUZ HALİNDEYİZ’

Yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Can kaybı yaşanmaması için gereken tüm önlemleri almaya çalışıyoruz. Alevlerin en kısa sürede kontrol altına alınabilmesi için teyakkuz halinde olacağız" diye konuştu.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ise yangının yerleşim yerlerine ulaştığını belirterek, "Vatandaşlarımızın bir an önce evlerini boşaltmasını istiyoruz" dedi. Ayrıca, yangınla mücadele eden ekiplerin çalışmasını engellememek için bölgedeki araç ve insan yoğunluğunun azaltılması gerektiğini vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Çok geniş bir alanda ne yazık ki devam ediyor. Rüzgâr çalışmaları zorlaştırıyor. Bazı evler ve iş yerleri ne yazık ki yangından etkilendi. Şu ana kadar bize gelen bilgide yaralı ya da bir ölüm vakası yok. İlçe belediyemizin su tankerinin yandığına dair bir bilgimiz var. Devam ediyor yangın ve biz de tüm gücümüzle o bölgedeyiz. Bir talihsizlik de aynı anda dün gece Kemalpaşa’da ve Çeşme’de de yangın çıkmıştı. Ona da arkadaşlarımız müdahale ediyor. Hatta Salihli’de de yangın çıkmıştı ona da müdahale ediliyor. Birimde olan herkes çağırıldı. Tüm birimlerimizle sahadayız. Tehlikeli olan bölgeler boşaltıldı. Can kaybı inşallah hiçbir şekilde olmayacak” dedi.