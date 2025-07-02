Alevlere karşı tek başımızaydık

Aycan KARADAĞ - İlayda SORKU

İzmir’in Menderes-Kuyucak ile Seferihisar-Orhanlı hattında 29 Haziran Pazar günü saat 13.00’te başlayan orman yangını üçüncü gününde de kontrol altına alınamadı.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz ve bini aşkın personel sahadaydı; buna karşın yaklaşık 10 bin hektarlık alan kül oldu. Yangının çıkış nedeni henüz netleşmezken, savcılık olası ihmal veya kast gerekçesiyle bir kişiyi gözaltına aldı. Alevler Doğanbey ve Ürkmez yönünde ilerlemeyi sürdürürken, beş köy ve iki mahalle tedbiren tahliye edildi. Rüzgârın etkisini sürdürdüğü, nemin düşük seyrettiği bölgede tam kontrol için yoğun çalışma ve gönüllü desteği devam ediyor.

BirGün olarak bölgeye gittik ve yaşananlara mercek tuttuk. Orhanlı Mahallesi’ne öğle saatlerinde vardığımızda mahalleyi kuşatan yoğun duman, güneşi gri bir lekeye çevirmişti. Caddedeki traktör römorklarına bağlanmış plastik tankerler peş peşe dizilmiş, hortumlar ev cephelerine sabitlenmişti. Köylüler alev hattına sırayla su pompalıyordu.

Yurttaşlar ise öfkeliydi. Bizi görenler yaşadıkları sorunları anlatmak için duraksamadan konuşmaya başladı. Bir yurttaş, yangının ilk anlarını şöyle anlattı: “Yangın bir anda dağın arkasından patladı. Gökyüzünde ne helikopter vardı ne uçak, sadece duman. Elektrik kesildi, telefonlar sustu. Su pompasını traktöre taktık, üç tonluk tankeri döndürüp durduk. Gece rüzgâr tersine dönünce alevler evlere dayandı. Biz hortum tutarken çocuklar dumandan öksürüyordu. Hava desteği ertesi gün öğleye doğru geldi. O saate kadar yangını sadece köylü tuttu.”

Başka bir yurttaş da rüzgarla verilen mücadeleyi vurguladı: “Alevle değil sadece; 100 kilometreyi bulan rüzgârla da boğuştuk. Evleri söndürmeye çalışırken tarlalar tutuştu, hayvanlarımız öldü. Şimdi herkes birbirine su, ekmek, maske taşıyor. Köylünün elindeki tankerler olmasaydı yıkım çok daha büyük olurdu.”

“TERK EDİLDİK”

Bir kadın yurttaş yaşadıklarını öfkeyle aktardı: “Tankerleri doldurduk, evin önüne havuz kazdık; suyu çatıya pompaladık. Alev yaklaştığında yardım istedik, kimse gelmedi. Televizyon kameraları gelince geldiler ancak. Biz kendi başımıza kaldık. Evlerimiz, hayvanlarımız yandı. Kaderimize terk edildik.”

Bir diğer yurttaş ise kaygısını şöyle ifade etti: “Devleti yarım yamalak gördük. Uçak yok deniliyor ama dünyada yüzlerce ton su atan uçaklar var. Bir göründüler, sonra kayboldular. Müdahale zamanında yapılmadı. Burada jeotermal için kapımızı çalmışlardı. Şimdi ‘acaba bu yangınlar kasıtlı mı?’ diye düşünmeden edemiyoruz. Bu toprakları vermeyeceğiz. Geleceğimizi koruyacağız.”

‘DOĞAYI KORUYACAĞIZ’

Orhanlı Mahallesi Muhtarı Abdurrahim Ener, kara ekiplerinin çalıştığını ancak sarp arazinin müdahaleyi zorlaştırdığını, malzeme eksiklerinin devam ettiğini dile getirdi: “İlk kıvılcımı görünce camiden anons geçtik, herkes küreğini kaptı. On dakikada koca dağ tutuştu, ilk müdahale yapılamadı. 20 ev hasar gördü, 10 ev tamamen yandı. Can kaybı yok ama keçiler, tavuklar, köpekler telef oldu. Hâlâ dik yamaçlara dozer çıkamıyor. Daha fazla uçak, helikopter, arazöz ve su gerekiyor. Bu orman yeniden yeşerdiğinde belki ben göremeyeceğim ama çocuklarımız görsün. Doğayı korumadan başka yolumuz yok.”

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GELECEĞİ ÜRETİYORUZ

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu da İzmir ve ülke genelinde art arda yaşanan orman yangınlarına ilişkin açıklama yayımladı. Yangınların yalnızca sıcaklık ve rüzgârla açıklanamayacağını vurgulayan kurul, son 10 yılda yangın sayısı ve yanan alan miktarındaki belirgin artışa dikkat çekerek, yaşanan felaketlerin büyük ölçüde insan kaynaklı olduğunu belirtti. Açıklamada, siyasi iktidarın ve ilgili kurumların yetersizliğine, rant uğruna ormanların yok edilmesine tepki gösterildi. Açıklamada, “Odun üretimi odaklı” orman yönetimi anlayışının terk edilerek, “koruma ve geliştirme” odaklı kamucu bir ormancılık modeline geçilmesi gerektiği vurgulandı. Yangın öncesi tedbirlerin en az söndürme kadar hayati olduğu vurgulanırken, orman köylüsünün aktif katılımının yeniden sağlanması, ormanların enerji ve madencilik projeleri için tahsis edilmesine son verilmesi, kamuoyuna güvence verilmesi ve tüm yurttaşların ormanları sahiplenmesi gerektiği belirtildi. “Daha fazla ormansızlaşmaya tahammülümüz yok” diyen TMMOB, acil kamusal sorumluluk çağrısında bulundu

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İKTİDAR SEYREDİYOR

SOL Parti İzmir İl Örgütü, Seferihisar ve Menderes ilçelerinde üç gündür devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, iktidarın sorumluluğuna ve ihmallerine dikkat çekerek “İzmir yanıyor, iktidar seyrediyor” ifadelerini kullandı. Açıklamada, yangınların yalnızca bu yıla özgü olmadığı, rant politikaları, liyakatsizlik ve önleyici tedbirlerin eksikliğiyle birlikte her yıl tekrarlanan bir felakete dönüştüğü belirtildi. Yetersiz hava araçları, hazırlıksızlık ve insan kaynaklı ihmalin yangınları büyüttüğü vurgulanan açıklamada, “Yangınlar başlamadan önlenebilir” denilerek ormanların madencilik ve enerji projelerine tahsis edilmemesi, özel şirketlerin ormancılık faaliyetlerinden çekilmesi, kontrol kulelerinin artırılması ve yangın ekipmanlarının hazır bulundurulması çağrısı yapıldı. SOL Parti, “Dayanışmayla söndüreceğiz” diyerek hem yangınla mücadele eden emekçilerin hem de etkilenen yurttaşların yanında olduklarını belirtti.