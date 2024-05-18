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Alevlere teslim olan ev küle döndü: 2 ölü

Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde bir evde çıkan yangında iki kişi ölü bulundu.

Ajans Haberleri
  • 18.05.2024 11:00
  • Giriş: 18.05.2024 11:00
  • Güncelleme: 18.05.2024 11:00
Kaynak: İHA
Alevlere teslim olan ev küle döndü: 2 ölü

Olay, Yapraklı ilçesi Yenice köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Yangının ekipler tarafından söndürülmesi sonrası olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gülden Kütük (40) ve Ümmühan Kütük’ün (78) cansız bedenine ulaşıldı.

Cenazeler, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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