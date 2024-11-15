Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

Çankırı’da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Merkez ilçesine bağlı Tüney köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde, yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.