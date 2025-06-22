Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

Çankırı’da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Abdulhalik Renda Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelerek yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları neticesinde, yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.