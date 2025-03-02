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Alevlere teslim olan Tofaş hurdaya döndü

Ajans Haberleri
  • 02.03.2025 12:43
  • Giriş: 02.03.2025 12:43
  • Güncelleme: 02.03.2025 12:43
Kaynak: İHA
Alevlere teslim olan Tofaş hurdaya döndü

Hatay’da seyir halindeyken alevlere teslim olan Tofaş yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Erzin ilçesi Mahmutlu Mahallesi’nde yaşandı. Seyir halindeyken alevler yükselmeye başlayan Fiat Tofaş marka otomobildeki yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

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