Alevlere teslim olan yolcu minibüsü küle döndü

Balıkesir’in Edremit ilçesi Narlı Mahallesi’nde seyir halindeki bir yolcu minibüsü, elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre, Çanakkale-Edremit E-87 karayolu Ayvalıburun mevkiinde meydana gelen olayda, C.K. (33) idaresindeki 10 M 1536 plakalı minibüs seyir halindeyken alev aldı. Sürücü aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Minibüste çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Yangına müdahale etmeye çalışan sürücü C.K. elinden hafif şekilde yaraladı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, araç tamamen yanarak hurdaya döndü.

(EME-