Alevlerin biri sönmeden diğeri yakmaya başlıyor

HABER MERKEZİ

Yurdun dört yanında orman yangınları devam ediyor. Yangınlar Akdeniz Bölgesi'nde yoğunlaşırken dün Hatay, Antakya ve Çanakkale'de yeni yangınlar başladı. Kimi kentlerde tüm alanların yanması ile ancak söndürülebilen yangınlar, bir noktada kontrol altına alınsa da başka noktalarda yeniden başlıyor.

Orman yangınları ile mücadele eden Hatay'da dün gece saatlerinde bir noktada daha yangın çıktı. Dörtyol'da Çökek Yaylası Kırmızıburun mevkisinde çıkan yangının, dün kısmi olarak kontrol altına alındığı açıklandı. Kentte 8 ayrı noktayı etkileyen yangınlar nedeniyle 1980 haneden 5 bin 300 kişi tahliye edildi. Yangınlardan etkilenerek hastaneye başvuran 20 yurttaşın ise durumunun iyi olduğu kaydedildi.

HATAY’DA HEM YANGIN HEM DEPREM

Hatay'da dün hissedilen bir deprem de meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Antakya olduğunu, depremin 6,97 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü. Kent merkezine yakın olan deprem yurttaşlarda paniğe neden oldu.

ÇAN SÖNERKEN LAPSEKİ YANDI

Çanakkale Çan'da çıkan yangın söndürülürken Lapseki’ye bağlı Dişbudak’ta yeni bir yangın çıktı. Dün sabah saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde de dün yeni bir yangın çıktı. Güzeloba Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangın, birçok seraya, tarım arazisine ve zeytin ağaçlarına zarar verdi. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, rüzgar nedeniyle etkisini artıran yangına karadan ve havadan müdahale başlattı. Yangına karşı mahalle sakini yurttaşlar ile bölgedeki otellerde konaklayan, denize girmek için gelen turistler de harekete geçti. Yurttaşlar ağaçları kendi imkanları ile korumaya çalışırken turistler de alevlere karşı kovalarla su taşıdı.

ÖDEMİŞ’TE YANACAK YER KALMADI

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara ilişkin konuştu. Bakan Yumaklı, İzmir'de Buca ve Ödemiş ile Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Maraş ve Çanakkale Çan'daki soğutma çalışmalarının dün de devam ettiğini duyurdu. Muğla Milas ve Manisa Saruhanlı'daki yangınlar da dün tamamen kontrol altına alındı.

Ödemiş'te yangının tahribatına ilişkin, Belediye Başkanı Mustafa Turan açıklama yaparak "Yanacak bir yer kalmadı" dedi.

Ödemiş’te yangına müdahale sırasında alevlerin arasında kalarak yaralanan orman işçisi Ragıp Şahin yaşamını yitirdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da dün yaptığı açıklamada Bilecik, Manisa, İzmir, Antalya, Adana ve Isparta'da toplam 1168 binanın yanarak hasar aldığını, İzmir ve Bilecik'te 415 ev ve işyerinin yandığını duyurdu.

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AKP’Lİ ESKİ İLÇE BAŞKANI TUTUKLANDI

AKP’nin ilçe eski başkanı Vural Sönmez İstanbul Silivri ilçesinde bulunan Çanta Balan Mahallesi’nde, 3 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen yangına sebebiyet verdiği gerekçesiyle tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada oluşan kıvılcımlar sebebiyle çıktığını tespit ettiklerini belirtti. Bianet’in haberine göre Sönmez, komşusuyla birlikte mangal yaparken yangına sebebiyet verdi. Yangında yaklaşık 100 hektar ormanlık alan zarar görmüştü. Sönmez tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi. Mimar olan Vural Sönmez; 2001-2002 yılına kadar AKP Silivri Kurucu İlçe Başkanı olarak görev yapmıştı.