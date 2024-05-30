Alex de Souza, Antalyaspor'a imzayı attı

Antalyaspor’un teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, kırmızı-beyazlı kulüp ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig'de sezonu 49 puanla 10. sırada tamamlayan Antalyaspor’da teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçecek yeni isim belli oldu.

Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe’nin efsane futbolcuları arasına adını yazdıran ve kariyerini teknik direktör olarak sürdüren Alex de Souza'yı göreve getirdi. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Antalya’ya ayak basan Alex, havalimanında kırmızı-beyazlı taraftarlarca karşılanmıştı. Antalyaspor'un yeni teknik direktörü için bugün kentte bulunan bir otelde imza töreni düzenlendi. Törene Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve Basın Sözcüsü Alkan Evren katıldı.

Burada basına açıklamalarda bulunan Alex de Souza, "Bana burada çok iyi şeyler hissettiren halkla ve çok mutlu olduğum bir ülkeye geldiğim için herkese teşekkür ederim. Aynı şekilde geldiğim günden beri evimde hissettiren Antalya şehrine teşekkür ederim. Hoca olarak çıktığım yolda başarılı olarak şehre bir enerji vermek istiyorum. Antalya ve halkına bana kısa sürede gösterdikleri ilgi için tekrar teşekkür ederim" dedi.

"TARAFTARIMIZI STADIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Kırmızı-beyazlı taraftarları stadyumda görmek istediğini de aktaran Alex, "Bu 2 yıllık kontratımın olduğu sürede başarılı olmak istiyorum. Taraftarımızı stadımızda görmek istiyoruz. İyi bir ekip kurup maçlarda taraftarlarımızla keyifli anlar geçirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu açıdan da çok mutlu olduğumu belirtmek isterim" diye konuştu.

Fenerbahçe’den takım arkadaşı Semih Şentük’ün teknik ekipte yer alıp almayacağıyla ilgili soruya ise Alex De Souza, "Semih hoca (Şentürk) ekibimizde olmayacak. Antalyaspor'da çalışanlar dışında 2 tane yardımcı hoca getireceğim. Türkiye'de bulunan Mehmet Aurelio da bizimle olacak. Helton ile de konuştum. Diğer oyuncularla da görüştüm. Öncelikle burada biz en iyi kadroyu oluşturmak istiyoruz. Dengeli ve mücadeleci olmalı. Taraftar maçı izlemeye geldiğinde evine mutlu dönmeli" değerlendirmesinde bulundu.

"AMAÇ GÜÇLÜ VE DENGELİ BİR TAKIM OLUŞTURMAK"

Antalyaspor'da gerçekten oynamak isteyen oyuncuları kadrolarına katmak istediklerini belirten Alex, "Birçok oyuncu bazı takımlara gelmek ister. Bununla alakalı yönetim gerekli aksiyonları alacak. O isimlere takılı kalmayın. Brezilya'daydım ve oradaki haberlere daha rahat ulaşıyorum. Oradayken de bazı haberler geliyor ama bunlara takılı kalmayın" açıklamasını yaptı.

46 yaşındaki çalıştırıcı, rakibiyle çok ciddi mücadele veren dengeli bir Antalyaspor hedeflediklerini de dile getirdi. Alex, "Sistemle alakalı konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum. Gelen oyuncuların durumuna göre konuşabiliriz. Sadece şehir içinden değil dışından da Antalyaspor'u izlemeye gelenlerin olduğunu hayal ediyoruz. Bizim buradaki odağımız güçlü ve dengeli bir takım oluşturmak. Takımımda düşündüğümüz isimler var. Takımın finansal durumunu yormayacak oyuncular seçmek. İyi oyuncuları getirmek istiyoruz. Antalyaspor'u isteyen oyuncularla çalışmak istiyoruz. Bazen güçlü isimlerle kontrat imzalarsanız ama istediğinizi alamazsınız. Bizde o yüzden Antalyaspor'da oynama arzusunda olan oyuncularla çalışmak amacındayız" diye konuştu.

"BURADAN AYRILIRKEN ÜZGÜN AYRILDIM"

Fenerbahçe'den ayrıldığı dönemde üzgün ayrıldığını vurgulayan Alex de Souza, "İnsanların bana yaşattıkları ise mutlu ayrılmama da vesile oldu. Burada bulunduğum zamanlarda Türk halkının bana yaşattığı mutlu hisler için de teşekkür ederim. Burada bir sözleşmem var. Takımı başarıya götürmek için çalışacağım. Gelecek adına konuşmaya gerek yok, gün gün bakacağız. Mesele ben Brezilya'da oynarken Türkiye'de kariyerime devam edeceğim ve sürdüreceğim aklıma gelmemişti. 8 yıl sonra kariyerimi Fenerbahçe'de tamamlayacağımı düşünüyordum. Ben Antalyaspor'da olmaktan dolayı mutluyum. Gelecek ile ilgili bir şey söylemek doğru değil. Bugünün tadını çıkaralım, yarına bakarız" dedi.